iM Global Partner kündigt strategische Investition in Trinity Street Asset Management mit Sitz in Großbritannien an

PARIS und LONDON, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Die iM Global Partner (iMGP) hat heute den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der in London ansässigen Investmentboutique Trinity Street Asset Management LLP ("Trinity Street") bekannt gegeben, die zum 31. März 2024 ein Vermögen von 8,6 Mrd. US-Dollar verwaltete. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der FCA.

Trinity Street wurde im Jahr 2002 gegründet und ist eine spezialisierte, unabhängige Investmentfirma, die Aktienportfolios mit Schwerpunkt globale Unternehmen sowie globale Unternehmen ex USA verwaltet. Trinity Street wendet einen disziplinierten, fundamentalen Research-Ansatz an, um in Unternehmen zu investieren, die positive strukturelle Veränderungen durchlaufen und von denen sie glaubt, dass sie vom Markt nicht ausreichend wahrgenommen werden. Das Unternehmen setzt auf konzentrierte, langfristige Investitionen mit einem fokussierten, stilunabhängigen Ansatz. Neben dem Hauptsitz in London hat Trinity Street ein Büro in New York und beschäftigt 28 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das seit langem zusammenarbeitet und für eine breit gefächerte Gruppe institutioneller Kunden auf der ganzen Welt kontinuierlich überdurchschnittliche Renditen erzielt hat.

Nach dem Abschluss der Transaktion werden die Partner von Trinity Street weiterhin die wesentliche Mehrheit der Anteile an der Firma halten und die Firma unabhängig betreiben.

Philippe Couvrecelle, Gründer und CEO von iM Global Partner, sagte: "Seit einigen Jahren sind wir aktiv auf der Suche nach einem in Europa ansässigen Unternehmen, das unser Netzwerk von neun hochwertigen Investmentfirmen ergänzt. Ich freue mich, Trinity Street Asset Management als unseren 10. Partner an Bord begrüßen zu dürfen. Der Ansatz des neuen Partners passt sehr gut zu unserer Philosophie, und seine Produkte ergänzen hervorragend jene unserer bestehenden Partner. Die Leistung von Trinity Street ist beeindruckend, und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser Produktangebot international weiter auszubauen."

Richard Bruce, CEO und CIO von Trinity Street Asset Management, fügte hinzu: "Angesichts seiner Geschichte erfolgreicher Minderheitspartnerschaften ist iM Global Partner der ideale langfristige Aktionär für Trinity Street. Wir sind bestrebt, die Langlebigkeit und Stabilität unseres Unternehmens zu gewährleisten, unsere Interessen mit denen unserer Kunden in Einklang zu bringen, starke Anlagerenditen zu erzielen, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und die unternehmerische Kultur zu fördern. Der Erfolg von Trinity Street beruht auf seinem teambasierten Ansatz: Diesen langfristig beizubehalten und auszubauen ist unser strategischer Schwerpunkt."

