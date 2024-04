iM Global Partner annonce un investissement stratégique dans Trinity Street Asset Management, société de gestion basée au Royaume-Uni

PARIS et LONDRES, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation stratégique et minoritaire dans la société de gestion londonienne Trinity Street Asset Management LLP ("Trinity Street"), qui devient son dixième partenaire. La société gérait 8,6 milliards de dollars au 31 mars 2024. Cette transaction est soumise à l'approbation de la FCA.

Fondée en 2002, Trinity Street est une société de gestion active indépendante qui gère des portefeuilles investis en actions mondiales et internationales (mondiales hors Etats Unis). Elle met en œuvre une gestion fondamentale pour investir dans des sociétés qui connaissent des changements structurels positifs qu'elle estime sous-évalués par le marché. Elle implémente une gestion concentrée et de long terme, opportuniste en termes de style de gestion. Les 28 collaborateurs de Trinity Street sont essentiellement basés à son siège londonien et la société dispose d'un bureau à New York. La société est dirigée par une équipe expérimentée travaillant ensemble depuis longtemps et ayant offert, de manière récurrente, d'excellentes performances à leurs clients institutionnels du monde entier.

Après la clôture de cette transaction, le fondateur et les associés de Trinity Street continueront à détenir une majorité substantielle de son capital et à la gérer de manière indépendante.

Philippe Couvrecelle, fondateur et PDG d'iMGP, a déclaré : « Nous recherchons activement depuis quelques années une société basée en Europe pour compléter notre réseau de 9 sociétés de gestion. Je suis très heureux d'accueillir Trinity Street Asset Management en tant que 10ème partenaire. Leur approche de gestion correspond parfaitement à notre philosophie et leurs solutions d'investissement sont très complémentaires de ceux de nos partenaires actuels. Les performances de Trinity Street ont été impressionnantes et ce partenariat nous permettra d'élargir davantage notre offre de produits à l'échelle internationale. »

Richard Bruce, PDG et CIO de Trinity Street Asset Management, a ajouté : « Compte tenu de ses antécédents en matière de partenariats minoritaires réussis, iM Global Partner est l'actionnaire à long terme idéal pour Trinity Street. Nous nous engageons à assurer la longévité et la stabilité de notre société, à continuer à aligner nos intérêts sur ceux de nos clients et à offrir des performances élevées, tout en préservant notre indépendance et notre culture entrepreneuriale. Les succès de Trinity Street sont le fruit du travail de ses équipes : notre principal objectif est de maintenir et améliorer cette approche à long terme. »

