Importante cambiamento nell'ambito dei trasferimenti di dati internazionali: la certificazione GDPR raggiunge una dimensione globale con Europrivacy

LUSSEMBURGO, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha preso due importanti decisioni volte a facilitare i trasferimenti di dati a livello internazionale e a migliorare la protezione dei dati personali: in primo luogo, ha approvato l'estensione di Europrivacy, ossia il Sigillo per la protezione dei dati nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), da applicare nei Paesi extra-europei. In secondo luogo, ha approvato una versione specifica dei criteri di Europrivacy da adottare come meccanismo per i trasferimenti di dati internazionali, ai sensi dell'Art. 46 del GDPR.

La certificazione GDPR raggiunge una dimensione globale

La prima decisione presa dall'EDPB autorizza l'uso della certificazione Europrivacy al di fuori dell'Europa. La funzione esercitata da Europrivacy di Sigillo per la protezione dei dati ai sensi dell'Articolo 42 del GDPR era già stata approvata dalle società con sede nei Paesi UE e SEE. Tale decisione consente alle società di tutto il mondo soggette al GDPR di usare questo meccanismo per dimostrare che le proprie attività di trattamento dei dati aderiscono appieno ai requisiti di conformità.

Un nuovo meccanismo per i trasferimenti di dati internazionali

L'EDPB ha inoltre approvato una versione specifica dei criteri relativi al certificato Europrivacy, la quale può essere usata, in linea con l'Articolo 46 del GDPR, nell'ambito di tutele adeguate per i trasferimenti di dati internazionali. Ciò rappresenta un passaggio importante nell'implementazione di meccanismi di certificazione per i flussi di dati extra-UE. In concreto, questa versione supporterà le aziende che fungono da importatrici di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo durante il processo di dimostrazione dei requisiti di conformità con il GDPR, a patto che siano posti in essere impegni vincolanti e applicabili. Tale sviluppo rafforza la certezza legale e promuove la fiducia verso i trasferimenti di dati internazionali.

Impatto sui trasferimenti di dati

I trasferimenti di dati personali all'estero devono far fronte a un numero di vincoli sempre maggiore in materia di privacy e protezione dei dati. Il GDPR fa riferimento alla certificazione ben 73 volte; la certificazione, tramite verifiche e valutazioni indipendenti, supporta la conformità e i trasferimenti di dati. I primi ad averlo adottato in Europa affermano che la certificazione consente di:

verificare e dimostrare la conformità;

ridurre i rischi e accrescere la fiducia;

semplificare la conformità e risparmiare sui costi associati;

valutare la conformità e trasformarla in una fonte di guadagni e vantaggi competitivi;

facilitare i trasferimenti di dati fuori dalla UE.

Inoltre, Europrivacy permette alle aziende di:

estendere la valutazione di conformità alle giurisdizioni extra-europee;

accedere alle risorse online per supportare la conformità e la certificazione;

usufruire di un ecosistema globale di fornitori di servizi.

Verso la Certificazione di protezione dei dati internazionali

Rendendo il meccanismo GDPR accessibile ad altri Paesi, l'EDPB risponde alla crescente necessità di ricorrere a metodi affidabili per dimostrare la conformità in materia di protezione dei dati a livello transfrontaliero. Interprivacy, lo schema internazionale di certificazione in materia di protezione dei dati, approvato dall'IAF per un uso globale, è in linea con Europrivacy. Entrambi agiscono in maniera complementare per supportare un'economia digitale che rispetti i diritti e le libertà individuali.

Link utili

Webinar previsto per il 5 maggio: academy.europrivacy.com/events/gdpr-certification-goes-global