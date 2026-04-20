국제 데이터 이전의 중대한 변화: 유로프라이버시로 GDPR 인증 글로벌화

룩셈부르크, 2026년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 유럽개인정보보호이사회(European Data Protection Board, EDPB)가 개인정보 보호를 강화하면서 국제 데이터 이전을 촉진할 두 가지 중대한 결정을 내렸다. EDPB는 일반개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)의 유럽 데이터 보호 인증 마크인 유로프라이버시의 적용 범위를 비유럽 국가까지 확대하는 방안을 승인했다. 또한 GDPR 제46조에 따른 국제 데이터 이전 메커니즘으로 사용할 수 있는 유로프라이버시 기준의 특정 버전도 승인했다.

GDPR 인증의 글로벌화

첫 번째 EDPB 결정은 유럽 외 지역에서 유로프라이버시 인증을 사용할 수 있도록 허용한다. 유로프라이버시는 이미 유럽연합(EU) 및 유럽경제지역(EEA) 국가에 설립된 기업들이 GDPR 제42조에 따른 유럽 데이터 보호 인증 마크로 활용할 수 있도록 승인된 바 있다. 이번 결정으로 전 세계에서 GDPR 적용을 받는 기업들은 자사의 데이터 처리 활동이 규정을 준수하고 있음을 입증하는 수단으로 이 메커니즘을 사용할 수 있게 됐다.

국제 데이터 이전을 위한 새로운 메커니즘

EDPB는 또한 GDPR 제46조에 따라 국제 데이터 이전을 위한 적절한 보호조치의 일환으로 사용할 수 있는 유로프라이버시 인증 기준의 특정 버전을 승인했다. 이는 국경 간 데이터 흐름을 위한 인증 메커니즘의 운영을 본격화하는 데 있어 중요한 진전을 나타낸다. 실제로 이는 EEA 외부에서 데이터 수입자 역할을 하는 기업들이 구속력 있고 집행할 수 있는 약정이 마련돼 있다는 전제하에 GDPR 요건 준수를 입증하는 데 도움이 될 것이다. 이러한 진전은 법적 확실성을 강화하고 국제 데이터 이전에 대한 신뢰를 높인다.

데이터 이전에 미치는 영향

국제 데이터 이전은 점점 강화되는 데이터 보호 의무에 직면해 있다. GDPR은 인증을 73회 언급하고 있다. 독립적인 평가 및 감사를 통해 이는 규정 준수와 데이터 이전을 지원한다. 초기 유럽 도입 기업들은 이를 통해 다음을 구현했다고 보고하고 있다.

• 규정 준수 여부 확인 및 입증

• 위험을 줄이고 신뢰를 강화

• 규정 준수 절차를 간소화하고 관련 비용을 절감

• 규정 준수를 가치로 전환해 경쟁우위와 수익의 원천으로 활용

• 데이터 이전 촉진

또한 유로프라이버시는 기업들이 다음과 같은 이점을 얻도록 지원한다.

• 규정 준수 평가를 EU 외 관할권까지 확대

• 규정 준수 및 인증을 지원하는 온라인 리소스에 접근

• 글로벌 서비스 제공업체 생태계의 혜택 활용

국제 데이터 보호 인증을 향해

EDPB는 GDPR 메커니즘을 다른 국가들도 이용할 수 있도록 함으로써, 국경 간 데이터 보호 준수를 신뢰성 있게 입증하는 방법에 대한 증가하는 수요에 대응하고 있다. 전 세계적 사용을 위해 IAF가 승인한 국제 데이터 보호 인증 제도인 인터프라이버시(Interprivacy)는 유로프라이버시와 부합한다. 이들은 상호 보완적으로 작동하며 개인의 권리와 자유를 존중하는 디지털 경제를 지원한다.

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SOURCE European Centre for Certification and Privacy