國際資料傳輸迎來重大變革： Europrivacy 助 GDPR 認證通行全球

盧森堡2026年4月23日 /美通社/ -- European Data Protection Board（歐洲資料保護委員會，簡稱 EDPB）通過了兩項重大決定，既能促進國際資料傳輸，又能加強個人資料保護：委員會批准將 Europrivacy（《一般資料保護條例》(GDPR) 的歐洲資料保護標章 (European Data Protection Seal)）擴展應用到歐洲以外的國家。 另亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 準則，作為 根據 GDPR 第 46 條進行國際資料傳輸的機制。

GDPR 認證邁向全球

EDPB 的首項決定，批准在歐洲以外地區使用 Europrivacy 認證。 Europrivacy 早已獲准成為 GDPR 第 42 條下的歐洲資料保護標章，供在歐盟 (EU) 及歐洲經濟區 (EEA) 國家成立的公司使用。 此決定讓全球受 GDPR 規管的公司，可利用此機制來展示其資料處理活動符合法規要求。

國際資料傳輸的新機制

EDPB 亦批准了一個特定版本的 Europrivacy 認證準則，按照 GDPR 第 46 條，這套準則可納入為國際資料傳輸的恰當保障措施之一。 這標誌著在落實跨境資料流動認證機制方面邁出了重要一步。 在實踐上，只要具備具約束力且可執行的承諾，這項機制將有助於 EEA 以外的資料進口公司，展示其符合 GDPR 的規定。 此發展有助加強法律確定性，並增進大家對國際資料傳輸的信心。

對資料傳輸的影響

國際資料傳輸面對的資料保護責任與日俱增。 GDPR 先後 73 次提到認證。 透過獨立評估及審核，這套機制有助確保合規和促進資料傳輸。 早期採用的歐洲企業表示，其可從而：

檢查並證明合規狀態；

減低風險，加深信任；

簡化合規程序，節省相應成本；

重視合規，並把其轉化為競爭優勢及收益來源；

促進資料傳輸。

此外，Europrivacy 使公司能夠：

將合規評估擴展至非 EU 司法管轄區；

運用網上資源，輔助合規和認證；

受惠於服務供應商的環球生態系統。

朝國際資料保護認證邁進

EDPB 讓其他國家也能採用 GDPR 機制，回應市場對可靠方法以證明跨境資料保護合規的殷切需求增長。 國際資料保護認證計劃 Interprivacy 已獲國際認可論壇 (IAF) 批准用於全球，該計劃與 Europrivacy 互相配合。 兩者互為補充，共同支持尊重個人權利及自由的數碼經濟。

實用連結

Europrivacy: europrivacy.org

ECCP: eccpcenter.org

EDPB: edpb.europa.eu

EDPB 意見：連結

5 月 5 日 網絡研討會：academy.europrivacy.com/events/gdpr-certification-goes-global

SOURCE European Centre for Certification and Privacy