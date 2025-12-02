In seguito alla nomina di Sav Persico al ruolo di Chief Operating Officer, il Consiglio di amministrazione di Token Cat Limited approva una politica di investimento in criptovalute da 1 miliardo di dollari

PECHINO, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, la "Società") ha annunciato oggi che il suo Consiglio di amministrazione ha formalmente approvato una Politica di investimento in criptovalute (la "Politica"), con cui autorizza la Società ad allocare una parte delle sue riserve di liquidità in criptovalute selezionate nell'ambito di un quadro disciplinato di gestione del rischio.

Dopo un'attenta valutazione, la Società ha deciso di procedere con la presente Politica. Precedentemente ha nominato Sav Persico, leader con trent'anni di esperienza nel settore delle criptovalute e della blockchain, al ruolo di Chief Operating Officer per guidarne l'implementazione.

Guangsheng Liu, amministratore delegato di Token Cat Limited, ha dichiarato: "La politica rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra strategia patrimoniale. La profonda competenza di Sav negli ambiti di criptovalute e blockchain ci aiuterà a mettere in atto questo piano a lungo termine con una forte disciplina e una leadership efficace."

Quadro fondamentale della politica:

1. Autorizzazione agli investimenti definita e limite massimo di capitale

Il Consiglio ha approvato un limite di allocazione complessivo fino a 1 miliardo di dollari per la pianificazione delle attività digitali. L'implementazione avverrà in fasi, in base alle condizioni di mercato, alle valutazioni del rischio e alle esigenze di gestione del capitale.

2. Allocazione selettiva delle risorse

L'allocazione iniziale si concentrerà sui token di progetti crittografici emergenti con forti prospettive di crescita, tra cui asset correlati all'intelligenza artificiale, iniziative RAW-to-chain e modelli ibridi token-equity. Qualsiasi espansione futura in ulteriori categorie di attività richiederà una rivalutazione e l'approvazione da parte del Comitato di rischio del Consiglio.

3. Standard di custodia di livello più elevato: La Società non custodirà autonomamente le criptovalute acquisite.

4. Struttura di governance e supervisione potenziata

La Società ha costituito un Comitato per il rischio delle criptovalute, guidato dal CFO, per supervisionare l'allocazione delle risorse, gestire i controlli del rischio e riferire regolarmente al Consiglio di amministrazione.

Sav Persico ha commentato:

È un onore assumermi questa responsabilità in un momento così cruciale. La Società tratta le criptovalute come riserve di valore sul lungo termine, non come strumenti speculativi, con l'obiettivo di migliorare la resilienza in un contesto di incertezza macroeconomica. Sono impaziente di dedicarmi a portare avanti la nostra strategia sulle criptovalute e di rafforzare la collaborazione nel settore per supportare una crescita sostenibile e a lungo termine.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Ulteriori fattori sono descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni, salvo nei termini previsti dalla legge.