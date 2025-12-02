任命Sav Persico為首席運營官後，Token Cat Limited董事會批准10億美元加密資產投資政策

北京2025年12月3日 /美通社/ -- Token Cat Limited（納斯達克股票代碼：TC，以下簡稱「該公司」）今日宣佈，其董事會已正式批准一項加密資產投資政策（下稱「該政策」），授權該公司在嚴格的風險管理框架下將部分現金儲備分配到精選的加密資產中。 

經審慎評估後，該公司決定正式推進此項政策。此前，該公司已任命擁有三十年加密貨幣和區塊鏈領域經驗的Sav Persico擔任首席運營官，由其主導該政策的實施。

Token Cat Limited首席執行官Guangsheng Liu表示：「該政策是強化我們資產戰略的重要一步。Sav在加密貨幣和區塊鏈領域擁有深厚的專業知識，將幫助我們以嚴格的執行力和高效的領導力推進這一長期計劃。」

該政策的核心框架：

1.  明確的投資授權與資金上限
董事會已批准總額不超過10億美元的數位資產配置限額。該公司將依據市場狀況、風險評估及資金管理需求分階段推進配置計劃。

2.  選擇性資產配置
初期配置將重點關注具有強勁增長前景的新興加密貨幣項目代幣，包括人工智能相關資產、RAW-to-chain計劃及代幣-股權混合模式資產。未來若擴展至其他資產類別，需經董事會風險委員會重新評估和審批。

3.  最高級別託管標準：該公司不會對已購加密資產採取自託管模式。

4.  強化治理與監督架構
該公司已成立由首席財務官領導的加密資產風險委員會，負責監督資產配置、管理風險控制，並定期向董事會彙報。

Sav Persico表示：
「能在這一關鍵時刻肩負此項職責，我深感榮幸。該公司將加密資產視為長期價值儲備而非投機工具，旨在增強宏觀經濟不確定性下的發展韌性。我期待推進我們的加密資產戰略，並加強行業合作，以支持可持續的長期增長。」 

前瞻性聲明
本新聞稿包含涉及風險與不確定性的前瞻性聲明。其他影響因素詳見該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。 除非法律要求，否則該公司無義務更新這些聲明。

