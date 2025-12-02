Na de benoeming van Sav Persico tot Chief Operating Officer, keurt de Raad van Bestuur van Token Cat Limited het investeringsbeleid voor cryptoactiva ter waarde van $1 miljard goed

BEIJING, 3 december 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, het "Bedrijf") maakte vandaag bekend dat haar Raad van Bestuur formeel een cryptoactiva-investeringsbeleid (het "Beleid") heeft goedgekeurd, dat het Bedrijf machtigt om een deel van haar kasreserves toe te wijzen aan geselecteerde cryptoactiva binnen een gedisciplineerd kader voor risicobeheer.

Na zorgvuldige evaluatie heeft het Bedrijf besloten om dit beleid daadwerkelijk uit te voeren. Eerder benoemde het Sav Persico, met dertig jaar ervaring in crypto en blockchain, tot Chief Operating Officer om de implementatie te leiden.

Guangsheng Liu, CEO van Token Cat Limited, verklaarde: "Dit beleid is een belangrijke stap in het versterken van onze activastrategie. Savs grondige expertise in crypto en blockchain zal ons helpen dit langetermijnplan uit te voeren met sterke discipline en doeltreffend leiderschap."

Kernkader van het beleid:

1. Gedefinieerde investeringsbevoegdheid en kapitaalplafond

De Raad van Bestuur heeft een algemene toewijzingslimiet van maximaal USD 1 miljard voor digitale activaplanning goedgekeurd. Op basis van marktomstandigheden, risicobeoordelingen en kapitaalbeheerbehoeften zal de uitrol in fasen plaatsvinden.

2. Selectieve allocatie van activa

De initiële allocatie zal zich richten op opkomende cryptoproject-tokens met sterke groeivooruitzichten, waaronder activa gerelateerd aan AI, RAW-to-chain initiatieven en token-equity hybride modellen. Elke toekomstige uitbreiding naar andere activacategorieën moet opnieuw door het Risicocomité van de Raad van Bestuur worden beoordeeld en goedgekeurd.

3. Bewaarnemingsstandaarden van het hoogste niveau: Het Bedrijf zal verworven cryptoactiva niet zelf bewaren.

4. Verbeterde bestuurs- en toezichtstructuur

Het Bedrijf heeft een Risicocomité voor Cryptoactiva opgericht, onder leiding van de CFO, om toezicht te houden op de toewijzing van activa, risicocontroles te beheren en regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uit te brengen.

Sav Persico gaf volgend commentaar:

Het is een eer om deze verantwoordelijkheid op zo'n cruciaal moment op mij te nemen. Het Bedrijf behandelt cryptoactiva als waardereserves op lange termijn, niet als speculatieve instrumenten, met als doel de veerkracht te vergroten te midden van macro-economische onzekerheid. Ik kijk ernaar uit om onze strategie voor cryptoactiva te bevorderen en de samenwerking in de sector te versterken om duurzame groei op lange termijn te ondersteunen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden inhouden. Aanvullende factoren worden beschreven in de documenten die het Bedrijf bij de SEC heeft ingediend. Het Bedrijf acht zich niet gehouden om deze verklaringen bij te werken, tenzij dit wettelijk verplicht is.