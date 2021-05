IronFX Affiliates è lieta di partecipare all'iFX EXPO Dubai 2021

LIMASSOL, Cipro, 12 maggio 2021 /PRNewswire/- - IronFX è felice di annunciare la sua partecipazione alla più grande iFX EXPO del settore Fintech che si svolgerà dal 19 al 20 maggio 2021 presso il Grand Hyatt Hotel di Dubai. Tutti i clienti affiliati, da quelli storici a quelli più nuovi, sono invitati a partecipare a questo attesissimo evento per conoscere le ultime novità in fatto di trading sul mercato forex da parte dei leader del settore e per ampliare la propria rete di business!

Questo evento, atteso con grande entusiasmo, rappresenterà un'occasione di incontro per i dirigenti di alto livello del settore dei servizi finanziari e fintech, e i partecipanti avranno l'opportunità di tornare al networking in persona.

Il Responsabile del programma IronFX Affiliates ha dichiarato: "Siamo entusiasti di partecipare all'evento e di entrare in contatto con i leader del settore. Anche i nostri manager affiliati non vedono l'ora di incontrare di persona i clienti esistenti e potenziali. Ci auguriamo che l'evento riscuota grande successo e che sia un'opportunità per presentare ai nuovi clienti i numerosi vantaggi del nostro programma".

Il team IronFX Affiliates si troverà allo stand 55-56 e sarà disponibile per incontrare e confrontarsi con gli affiliati attuali e potenziali.

IronFX Affiliates sta attualmente organizzando un esclusivo concorso a tempo limitato con premi in palio per un valore di 20.000 USD. I partecipanti all'Ultimate Affiliate Championship dovranno portare almeno 50 clienti trading attivi a IronFX entro il 29 aprile. Saranno premiati i primi 3 affiliati con il più alto fatturato medio di trading.

Informazioni su IronFX Affiliates

Con anni di esperienza nel settore, IronFX Affiliates si è rivelato uno dei programmi di partnership più avanzati del settore forex. Con una rete di affiliati in rapida crescita, il broker ha creato un programma di affiliazione affidabile e gratificante, su misura per le esigenze di oltre 20.000 partner in più di 180 Paesi. Il programma offre premi competitivi e un supporto senza pari sia agli affiliati principianti che a quelli esperti. Con un tasso di conversione del 40% e piani di commissioni e risorse di marketing su misura, tra cui uno studio multimediale su misura, il programma di affiliazione vuole aiutare le aziende a crescere e a superare i propri obiettivi.

