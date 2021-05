As afiliadas da IronFX têm o prazer de participar na iFX EXPO Dubai 2021

LIMASSOL, Chipre, 12 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A IronFX tem o prazer de anunciar a sua participação na maior Fintech iFX EXPO que terá lugar de 19 a 20 de maio de 2021 no Grand Hyatt Hotel, no Dubai. Todos os clientes afiliados novos e existentes são convidados a participar neste evento há muito esperado para aprender sobre as mais recentes perspetivas de negociação forex dos líderes do setor e expandir a sua rede de negócios!

Este evento ansiosamente aguardado irá estabelecer contactos entre executivos de alto nível em serviços financeiros e fintech, e os participantes terão a oportunidade de voltar à rede presencial.

O diretor do programa de afiliados da IronFX afirmou: "Estamos muito entusiasmados por estar a participar no evento e por nos relacionarmos com os líderes do setor. Os nossos gestores afiliados também estão ansiosos por se reunirem pessoalmente com os atuais e potenciais novos clientes. Esperamos que o evento seja um grande sucesso e que nos dê a oportunidade de apresentar novos clientes aos muitos benefícios do nosso programa."

A equipa de afiliados da IronFX estará no stand 55-56 disponível para se reunir e discutir com as afiliadas atuais e potenciais.

As afiliadas da IronFX estão atualmente a realizar uma competição exclusiva e com tempo limitado, com um prémio de 20 000 dólares norte-americanos. As pessoas que participam no Ultimate Affiliate Championship terão de referir pelo menos 50 clientes com que negoceiem ativamente na IronFX até ao dia 29 de Abril. As 3 principais afiliadas, com o maior volume médio de negócios, serão recompensadas.

Sobre as afiliadas da IronFX

Com anos de experiência no setor, as afiliadas da IronFX acabaram por ser um dos programas de parceria mais avançados do setor forex. Com uma rede de afiliados em rápido crescimento, o corretor construiu um programa de afiliados respeitável e gratificante, adaptado às necessidades de mais de 20 000 parceiros em mais de 180 países. O programa oferece recompensas competitivas e apoio incomparável às afiliadas que estão a dar os primeiros passos e às mais experientes. Com uma taxa de conversão de 40% e planos de comissões e recursos de marketing personalizados, incluindo um Media Studio personalizado, o programa de afiliados visa ajudar as empresas a crescer e a superar as suas metas.

