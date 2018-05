Kavalan ha vinto i premi "Migliore della Categoria" e 9 "Doppio Oro" a San Francisco

Miglior Other Single Malt Whisk(e)y e Medaglia Doppio Oro

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46%]

Solo Medaglia Doppio Oro - i seguenti whisky sono tutti Single Malt, Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57.1%]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56.3%]

Kavalan Podium [46%]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57.1%]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57.8%]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57.1%]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58.6%]

L'Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee ha detto che il vincitore della categoria "Miglior Other Single Malt", il King Car Conductor è stato lanciato in onore dell'azienda madre King Car per rappresentare la sua diversità e innovazione. "Conductor è differente, complesso e delicato," ha aggiunto.

Kavalan è stato classificato come uno dei nuovi whisky più richiesti dall'Annual Brands Report 2018. Questo sondaggio svolto tra i capo barman, manager e proprietari include il gruppo dei 50 migliori bar al mondo, i migliori bar dell'Asia, i premi Time Out Bar Awards, i CLASS Bar Awards, i Tales of the Cocktail Spirited Awards e il Mixology and Australian Bartender Awards.

Kavalan ha vinto lo scorso anno il primo premio dell'International Wine and Spirit Competition (IWSC) 2017: "Distillatore dell'anno," che riconosce il miglior produttore di superalcolici tra gin, vodka, brandy, rum, e liquori come il whisky.

Informazioni su Kavalan Whisky

Prima distilleria di Taiwan dal 2006 è pioniera nell'arte del whisky single malt. Kavalan viene invecchiato in ambienti con elevata umidità e caldo, e trae beneficio dalle brezze marine e della montagna e dall'acqua della sorgente della montagna Snow, tutti elementi che si uniscono per creare la tipica cremosità del Kavalan. La distilleria prende il suo nome della Yilan County, dove ha sede, ed ha alle spalle 30 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Ha collezionato più di 270 premi d'oro ed è disponibile in più di 60 Paesi. Visitare il sito www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

