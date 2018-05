Kavalan valittu luokkansa parhaaksi ja 9 tuplakullan voittajaksi San Franciscossa

Paras muu Single Malt Whisk(e)y & tuplakultamitali

King Car Conductor Single Malt -viski, Taiwan [46 %]

Tuplakultamitali – juomat ovat kaikki luokkaa Single Malt, Single Cask

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57.1 %]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57 %]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56.3 %]

Kavalan Podium [46 %]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57.1 %]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57.8 %]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57.1 %]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58.6 %]

Kavalanin toimitusjohtaja YT Lee sanoi, että "Paras muu Single Malt" -luokan voittaja King Car Conductor julkaistiin emoyhtiö King Carin nimellä osoituksena sen monipuolisuudesta ja innovaatiokyvystä. "Conductor on monipuolinen, moniulotteinen ja hienostunut", hän sanoi.

Kavalan listattiin parhaiten myyvien uusien viskien joukkoon vuoden 2018 Annual Brands Report -raportissa. Siihen on saatu vastauksia johtavilta baarimikoilta, johtajilta ja omistajilta mm. maailman 50 parhaasta baarista, Aasian parhaista baareista ja baareista, jotka on palkittu Time Out Bar Awards-, CLASS Bar Awards-, Tales of the Cocktail Sprited Awards- ja Mixology-palkinnoilla sekä Australian baarimikkojen palkinnoilla.

Viime vuonna Kavalan voitti vuoden 2017 International Wine and Spirit Competition (IWSC) -kilpailun tärkeimmän palkinnon, kun se valittiin "vuoden tislaamoksi" eli parhaaksi ginin, vodkan, brandyn, rommin, liköörin tai viskin valmistajaksi.

Tietoa Kavalan Whiskystä

Taiwanin ensimmäinen viskitislaamo on omistautunut single malt -mallasviskeille vuodesta 2006 alkaen. Kavalan kypsytetään kosteassa ilmanalassa, johon meri- ja vuoristotuulet kuitenkin tuovat raikkautta, ja "Lumivuoreksi" kutsutun Xueshanvuoren lähdeveden ansiosta Kavalanin viski tunnetaan kermaisena. Kavalan on saanut nimensä Yilanin maakunnan alkuperäisestä nimestä. Toiminnan tukena on emoyhtiö King Car Groupin 30 vuoden kokemus alkoholijuomien valmistuksessa. Kavalan on saanut yli 270 kultamitalia, ja sitä on saatavilla 60 maassa. Lisätietoa: www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx.

YHTEYSTIEDOT:

Yvonne Chou

886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

SOURCE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en