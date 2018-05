Kavalan vinner «Best in Class» og 9 «doble gullmedaljer» i San Francisco

«Best Other Single Malt Whisk(e)y» og dobbel gullmedalje

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan (46 %)

Kun dobbel gullmedalje (de følgende er alle Single Malt, Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask (57,1 %)

Kavalan Solist Fino Sherry Cask (57 %)

Kavalan Solist Vinho Barrique (56,3 %)

Kavalan Podium (46 %)

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask (57,1 %)

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask (57,8 %)

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask (57,1 %)

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask (58,6 %)

Administrerende direktør for Kavalan, herr YT Lee, fortalte at vinneren av «Best Other Single Malt», King Car Conductor, ble lansert i navnet til moderselskapet King Car for å representere selskapets mangfold og innovasjon. «Conductor er mangfoldig, kompleks og delikat», fortalte han.

Kavalan ble rangert som en av de hotteste nye whiskyene i «2018 Annual Brands Report». Undersøkelsen ble gjort blant bartendere, daglige ledere og eiere i blant andre «World's 50 Best Bars»-gruppen, «Asia's Best Bars», «Time Out Bar Awards», «CLASS Bar Awards», «Tales of the Cocktail Spirited Awards» og «Mixology and Australian Bartender Awards».

I fjor stakk Kavalan av med den største premien i 2017-utgaven av International Wine and Spirit Competition (IWSC): «Distiller of the Year», som går til den beste produsenten av gin, vodka, brandy, rom, likør og whisky.

Om Kavalan Whisky

Taiwans første whisky-destilleri har vært en pioner innen kunsten å lage maltwhisky siden 2006. Kavalan modnes i intens fuktighet og varme, men drar også fordel av sjø- og fjellbris samt kildevannet fra Snow Mountain. Alt dette bidrar til å skape Kavalans unike kremaktige smak. Destilleriet henter navnet sitt fra det innfødte navnet på Yilan County, hvor selskapet holder til, og har mer enn tretti år med bryggerierfaring i ryggen under moderselskapet King Car Group. Kavalan har vunnet over 270 gullpriser og er tilgjengelig i mer enn 60 land. Besøk www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

