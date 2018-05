Kavalan vinder 'Best in Class' og 9 'Double Golds' i San Francisco

Bedste anden single malt whisky og dobbelt guldmedalje

King Car Conductor single malt whisky, Taiwan [46 %]

Kun dobbelt guldmedalje – alle er single malt, enkeltfadsaftapning

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57 %]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3 %]

Kavalan Podium [46 %]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1 %]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8 %]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

YT Lee, Kavalans adm. direktør, sagde, at vinderen af "Bedste anden single malt", King Car Conductor, ved lanceringen havde fået navn efter moderselskabet King Car Group som et udtryk for gruppens mangfoldighed og innovation. "Conductor er anderledes, kompleks og delikat," sagde han.

Kavalan blev indplaceret som en af de populæreste nye whiskyer i 2018 Annual Brands Report. Denne undersøgelse af bartendere, ledere og ejere omfatter gruppen World's 50 Best Bars, Asia's Best Bars, Time Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards og Mixology samt Australian Bartender Awards.

Sidste år modtog Kavalan den største pris på International Wine and Spirit Competition (IWSC) 2017: "Distiller of the Year," som anerkender den bedste producent af gin, vodka, cognac, rom, likør samt whisky.

Om Kavalan-whisky

Taiwans første whiskydestilleri har helliget sig kunsten at fremstille single malt whisky siden 2006. Kavalan ældes under meget høj fugtighed og varme og drager alligevel fordel af hav- og bjergbriser og kildevandet fra Snow Mountain, der i forening er med til at skabe Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet har taget sit navn efter det indfødte navn for Yilan Amt (Yilan County), hvor det har adresse, og bakkes op af 30 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Kavalan har modtaget over 270 guldpriser og fås i mere end 60 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

