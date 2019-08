Kavalan si assicura un 'Oro con distinzione' e 4 'Ori' nella più dura delle IWSC

TAIPEI, Taiwan, 8 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Kavalan si è assicurata quattro riconoscimenti di alto livello in una International Wine and Spirit Competition (IWSC) molto combattua questo anno con criteri per i propri "Oro con distinzione" e "Oro" sempre più difficili da raggiungere.

Kavalan ha anche ricevuto riconoscimenti Platino e 10 Ori dalla International Review of Spirits (IRS) organizzata dalla Tastings-Beverage Testing Institute negli Stati Uniti.