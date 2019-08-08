Бренд Kavalan удостоился наград "Gold Outstanding" и "Gold" от еще более строгого жюри конкурса IWSC
08 авг, 2019, 13:00 BST
ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 8 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Бренд Kavalan получил сразу десять наград от строгого жюри International Wine and Spirit Competition (IWSC), что является весьма впечатляющим результатом, учитывая заметное повышение критериев для соискателей премий "Gold Outstanding" и "Gold".
Тайваньская дистиллирия также удостоилась двух платиновых и десяти золотых медалей в ходе конкурса International Review of Spirits (IRS), организованного американским Институтом тестирования напитков (Tastings-Beverage Testing Institute).
Триумф Ex-Bourbon
Односолодовый виски Kavalan Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength удостоился и IWSC Gold Outstanding, и IRS Platinum, получив целых 97 баллов.
Судьи IRS сравнили аромат Ex-Bourbon с "бананово-фисташковым итальянским мороженым, фруктовым кексом и подкопченным медовым маслом", а во вкусе напитка ощутили ноты "белого персика, розового чая, шафрана и кокосовых сливок". Вердикт жюри: "Насыщенный, исключительно нюансированный виски, изучать оттенки вкуса которого доставляет истинное удовольствие ценителю".
Премии IWSC
Кроме награды Gold Outstanding для Ex-Bourbon жюри конкурса IWSC отдали четыре "золота" (95-100) следующим напиткам:
- Kavalan ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky
- Kavalan Podium Single Malt Whisky
- Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky
- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky
Платиновые и золотые медали IRS
Еще одним платиновым медалистом IRS в компании с Solist Ex-Bourbon стал Solist Vinho Barrique, получивший 96 баллов.
По заключению экспертного жюри, в его аромате преобладают ноты "печеного ананаса, карамели, орехового пралине, груши в вине и шариков из солодового молока в шоколаде". В его вкусе, по мнению судей, явственно ощущается "карамелизированный арахис, ванильные бобы, сушеный манго и вяленые финики".
- 97 Kavalan Solist* Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky
- 96 Kavalan Solist* Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky
Еще десяти золотых медалей IRS были удостоены Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor и Kavalan Podium.
Цитаты представителей Kavalan
Генеральный директор компании г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что повышение стандартов IWSC, несомненно, пойдет на благо ценителям виски по всему миру.
"Чем сложнее достаются эти награды, тем проще специалистам выбрать лучший виски в мире и тем выше становится та планка, которую мы ставим перед собой", - подчеркнул он.
По словам мастера-купажиста бренда Иэна Чанга (Ian Chang), своей выразительностью продукты Kavalan обязаны естественной окружающей среде тайваньского уезда Илань, где они и производятся.
"Лучшие в мире бочки и наш уникальный субтропический климат позволяют создавать виски, каждая капля которого - на вес золота", - заявил г-н Чанг.
*В связи с требованиями законодательства в сфере товарных знаков титулованная линейка виски Kavalan "Solist" на рынке США реализуется под торговым наименованием "Cask Strength".
О дистиллирии Kavalan
Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 350 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com
Для получения более подробной информации обращайтесь:
Келли Ду (Kellie Du)
+886-3922-9000 #7165
kellie@kingcar.com.tw
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg
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