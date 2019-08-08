Бренд Kavalan удостоился наград "Gold Outstanding" и "Gold" от еще более строгого жюри конкурса IWSC

Триумф Ex-Bourbon

Односолодовый виски Kavalan Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength удостоился и IWSC Gold Outstanding, и IRS Platinum, получив целых 97 баллов.

Судьи IRS сравнили аромат Ex-Bourbon с "бананово-фисташковым итальянским мороженым, фруктовым кексом и подкопченным медовым маслом", а во вкусе напитка ощутили ноты "белого персика, розового чая, шафрана и кокосовых сливок". Вердикт жюри: "Насыщенный, исключительно нюансированный виски, изучать оттенки вкуса которого доставляет истинное удовольствие ценителю".

Премии IWSC

Кроме награды Gold Outstanding для Ex-Bourbon жюри конкурса IWSC отдали четыре "золота" (95-100) следующим напиткам:

Kavalan ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Платиновые и золотые медали IRS

Еще одним платиновым медалистом IRS в компании с Solist Ex-Bourbon стал Solist Vinho Barrique, получивший 96 баллов.

По заключению экспертного жюри, в его аромате преобладают ноты "печеного ананаса, карамели, орехового пралине, груши в вине и шариков из солодового молока в шоколаде". В его вкусе, по мнению судей, явственно ощущается "карамелизированный арахис, ванильные бобы, сушеный манго и вяленые финики".

Еще десяти золотых медалей IRS были удостоены Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor и Kavalan Podium.

Цитаты представителей Kavalan

Генеральный директор компании г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что повышение стандартов IWSC, несомненно, пойдет на благо ценителям виски по всему миру.

"Чем сложнее достаются эти награды, тем проще специалистам выбрать лучший виски в мире и тем выше становится та планка, которую мы ставим перед собой", - подчеркнул он.

По словам мастера-купажиста бренда Иэна Чанга (Ian Chang), своей выразительностью продукты Kavalan обязаны естественной окружающей среде тайваньского уезда Илань, где они и производятся.

"Лучшие в мире бочки и наш уникальный субтропический климат позволяют создавать виски, каждая капля которого - на вес золота", - заявил г-н Чанг.

*В связи с требованиями законодательства в сфере товарных знаков титулованная линейка виски Kavalan "Solist" на рынке США реализуется под торговым наименованием "Cask Strength".

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 350 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Келли Ду (Kellie Du)

+886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg

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