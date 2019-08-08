Бренд Kavalan удостоился наград "Gold Outstanding" и "Gold" от еще более строгого жюри конкурса IWSC

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Kavalan

08 авг, 2019, 13:00 BST

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 8 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Бренд Kavalan получил сразу десять наград от строгого жюри International Wine and Spirit Competition (IWSC), что является весьма впечатляющим результатом, учитывая заметное повышение критериев для соискателей премий "Gold Outstanding" и "Gold". 

Тайваньская дистиллирия также удостоилась двух платиновых и десяти золотых медалей в ходе конкурса International Review of Spirits (IRS), организованного американским Институтом тестирования напитков (Tastings-Beverage Testing Institute).  

Kavalan Distillery wins 'Gold Outstanding', 'Golds' and 'Platinums' at the recent IWSC and IRS.
Kavalan Distillery wins 'Gold Outstanding', 'Golds' and 'Platinums' at the recent IWSC and IRS.

Триумф Ex-Bourbon

Односолодовый виски Kavalan Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength удостоился и IWSC Gold Outstanding, и IRS Platinum, получив целых 97 баллов. 

Судьи IRS сравнили аромат Ex-Bourbon с "бананово-фисташковым итальянским мороженым, фруктовым кексом и подкопченным медовым маслом", а во вкусе напитка ощутили ноты "белого персика, розового чая, шафрана и кокосовых сливок".  Вердикт жюри: "Насыщенный, исключительно нюансированный виски, изучать оттенки вкуса которого доставляет истинное удовольствие ценителю".

Премии IWSC

Кроме награды Gold Outstanding для Ex-Bourbon жюри конкурса IWSC отдали четыре "золота" (95-100) следующим напиткам: 

  • Kavalan ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky
  • Kavalan Podium Single Malt Whisky
  • Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky
  • Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Платиновые и золотые медали IRS 

Еще одним платиновым медалистом IRS в компании с Solist Ex-Bourbon стал Solist Vinho Barrique, получивший 96 баллов.  

По заключению экспертного жюри, в его аромате преобладают ноты "печеного ананаса, карамели, орехового пралине, груши в вине и шариков из солодового молока в шоколаде". В его вкусе, по мнению судей, явственно ощущается "карамелизированный арахис, ванильные бобы, сушеный манго и вяленые финики".

Еще десяти золотых медалей IRS были удостоены Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor и Kavalan Podium. 

Цитаты представителей Kavalan

Генеральный директор компании г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что повышение стандартов IWSC, несомненно, пойдет на благо ценителям виски по всему миру.

"Чем сложнее достаются эти награды, тем проще специалистам выбрать лучший виски в мире и тем выше становится та планка, которую мы ставим перед собой", - подчеркнул он. 

По словам мастера-купажиста бренда Иэна Чанга (Ian Chang), своей выразительностью продукты Kavalan обязаны естественной окружающей среде тайваньского уезда Илань, где они и производятся. 

"Лучшие в мире бочки и наш уникальный субтропический климат позволяют создавать виски, каждая капля которого - на вес золота", - заявил г-н Чанг. 

*В связи с требованиями законодательства в сфере товарных знаков титулованная линейка виски Kavalan "Solist" на рынке США реализуется под торговым наименованием "Cask Strength". 

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 350 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Келли Ду (Kellie Du)
+886-3922-9000 #7165
kellie@kingcar.com.tw

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957588/201908_IWSCIRS.jpg  

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http://www.kavalanwhisky.com

SOURCE Kavalan

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Бренд Kavalan удостоился наград "Gold Outstanding" и "Gold" от еще более строгого жюри конкурса IWSC

Информация предоставлена

Kavalan

08 авг, 2019, 13:00 BST