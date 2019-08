A Kavalan ganha o "Gold Outstanding" e 4 "Golds" no IWSC mais concorrido

A glória do ex-Bourbon

O uísque ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Kavalan Solist* recebeu um prêmio Gold Outstanding no IWSC e um Platinum no IRS com 97 pontos.

Os juízes do IRS descreveram o ex-Bourbon com odores como "sorvete de banana e pistache, pound cake e manteiga de mel defumado" e, no paladar, "pêssego branco, chá de rosas, açafrão e creme de coco". Eles concluíram tratar-se de um "uísque poderoso e com altas nuances, que é um prazer descobrir".

Prêmios do IWSC

Além do Gold Outstanding do ex-Bourbon, o IWSC concedeu quatro Golds (95-100 pontos) para:

uísque Kavalan ex-Bourbon Oak Single Malt;

uísque Kavalan Podium Single Malt;

uísque Kavalan Concertmaster Single Malt;

uísque Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Único Cask Strength Único Malt.

Prêmios Platinums e Golds do IRS

Além do ex-Bourbon Solist, o outro vencedor do prêmio Platinum do IRS foi o Solist Vinho Barrique, com 96 pontos.

Os juízes descreveram seu aroma como "abacaxi assado, caramelo, praliné de noz-pecã, pera escaldada com vinho e bolinho de leite maltado com cobertura de chocolate". E seu sabor como "amendoim doce, baunilha, manga seca e tâmaras assadas".

No IRS, mais de 10 Golds foram concedidos ao Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor e Kavalan Podium.

Citações da Kavalan

O diretor executivo YT Lee disse que os padrões mais altos do IWSC significavam que os fãs de uísque se beneficiariam.

"Esses prêmios mais difíceis ajudam as pessoas a distinguir os melhores uísques e nos impulsionam a fazer melhor", disse YT Lee.

O master blender Ian Chang disse que as expressões da Kavalan se beneficiaram do ambiente natural em Yilan, Taiwan.

"Parece que os melhores barris do mundo e o nosso clima subtropical único são capazes de produzir uísques que valem seu peso em ouro", disse Ian.

*Observe que a série "Solist" premiada da Kavalan é vendida com o nome de série "Cask Strength" no mercado norte-americano apenas por razões de marca comercial.

Sobre a destilaria Kavalan

Desde 2005, a destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque single malt. Seu uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, se origina do degelo da Snow Mountain, sendo reforçado pelo mar fresco e a brisa da montanha. Essa combinação cria a cremosidade característica do Kavalan. Usando o antigo nome do condado de Yilan, a destilaria tem o apoio de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas da empresa matriz, o King Car Group. Já recebeu mais de 350 prêmios nível ouro ou superior, nos concursos mais competitivos do setor, e está disponível em mais de 70 países. Visite o site www.kavalanwhisky.com.

Para obter mais informações, entre em contato com:

Kellie Du

+886-3922-9000, ramal 7165

kellie@kingcar.com.tw

