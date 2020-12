Kiratech raggiunge lo status di partner specializzato nella rete di partner HashiCorp

Kiratech S.p.A. chiude il 2020 con la promozione a Specialized Tier nella rete di Partner HashiCorp

VERONA, Italia, 23 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Lo scorso aprile Kiratech aveva annunciato la sua partnership operativa con HashiCorp, azienda leader nel settore del software per l'automazione dell'infrastruttura multi-cloud, diventando il primo rivenditore in Italia per le sue soluzioni e, in soli sei mesi, l'azienda ha raggiunto un importante traguardo acquisendo lo status di partner specializzato.