Kiratech erreicht den Specialized Partner Tier Status im HashiCorp Partner Netzwerk

Kiratech S.p.A. schließt das Jahr 2020 mit einer Erhebung in den Specialized Tier Status im HashiCorp Partner Network ab

VERONA, Italien, 23. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Im vergangenen April gab Kiratech die operative Partnerschaft mit HashiCorp, dem führenden Softwareunternehmen im Bereich der Multi-Cloud-Infrastruktur-Automatisierung, bekannt und wurde damit zum ersten Wiederverkäufer seiner Lösungen in Italien. In nur sechs Monaten erreichte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein, indem es in den Specialized Partner Tier Status erhoben wurde.