Kiratech obtient le statut de partenaire spécialisé dans le réseau de partenaires de HashiCorp

Le résultat est aussi inattendu que bienvenu : les attentes fixées au début de l'année ont été comblées et dépassées grâce à l'excellent travail d'une équipe de spécialistes dans le domaine technique et commercial qui a permis de proposer les produits de HashiCorp aux plus importantes entreprises italiennes.

En fait, la suite de logiciels open source proposée par HashiCorp permet aux organisations d'adopter des flux de travail cohérents pour l'approvisionnement, la protection, la connexion et l'exécution de toute infrastructure et application.

Parmi les solutions de base, nous trouvons Terraform, une infrastructure en tant qu'outil d'automatisation du code qui permet la construction, la modification et le versionnement de l'infrastructure de manière sûre et efficace, Vault pour la gestion secrète et une meilleure protection des données, et Consul, maillage de services pour la gestion des micro-services.

« Au terme de cette difficile année 2020, c'est un grand plaisir et un honneur de célébrer le travail extraordinaire accompli avec HashiCorp grâce à ce partenariat qui a permis de passer au niveau spécialisé », déclare Giulio Covassi, PDG de Kiratech. « C'est une réalisation incroyable qui découle de l'obtention de certains contrats extrêmement importants et stratégiques concernant les entreprises en utilisant et en mettant en œuvre les technologies Consul, Terraform et Vault. »

« Nous sommes impatients de continuer à adopter la méthodologie DevOps et les meilleures technologies cloud native en 2021, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. »

Michelle Graff, chef du partenariat mondial chez HashiCorp, commente : « HashiCorp est ravi de voir Kiratech obtenir le statut de partenaire spécialisé dans le réseau de partenaires de HashiCorp. Malgré cette année très complexe, l'équipe de Kiratech a fait des investissements importants dans la formation, obtenant des certifications de produits de HashiCorp, ce qui a accéléré leurs capacités à optimiser les clients dans leur voyage vers le modèle d'exploitation du Cloud. L'objectif de Kiratech de soutenir l'évolution de l'entreprise vers le cloud incarne l'écosystème des partenaires de HashiCorp. »

Kiratech fournit des services de conseil de haut niveau, dispense des formations et revend des outils pour aider les entreprises dans leur transformation numérique.

Kiratech sélectionne et propose les meilleures technologies Cloud, DevOps et de sécurité, et écoute les demandes des clients pour les guider vers une plus grande efficacité et faire de l'informatique un facilitateur de travail.

