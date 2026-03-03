KKCG Maritime, offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su Ferretti S.p.A. al via il 16 marzo

Il periodo di offerta andrà dal 16 marzo al 13 aprile. L'offerta consente agli azionisti l'opportunità di monetizzare parte del proprio investimento in un contesto di scarsa liquidità del titolo, al prezzo di 3,50 euro per azione, con un significativo premio rispetto ai prezzi di mercato undisturbed

KKCG Maritime intende aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale di Ferretti

Con questa offerta KKCG intende svolgere un ruolo più attivo nel contribuire allo sviluppo e alla crescita di Ferretti

MILANO, HONG KONG, PRAGA, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- KKCG Maritime annuncia la pubblicazione del documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto parziale volontaria avente a oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti S.p.A., con l'intenzione di aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale di Ferretti.

La durata del periodo di adesione è stata concordata con Borsa Italiana e l'Executive (SFC) dal 16 marzo al 13 aprile 2026. L'offerta dà agli azionisti l'opportunità di monetizzare parte del loro investimento a 3,50 euro per azione, con un premio significativo rispetto ai prezzi di mercato undisturbed in un contesto di bassa liquidità del titolo negli ultimi anni.

Al completamento dell'offerta, KKCG Maritime intende esercitare i propri diritti di voto, come incrementati a seguito dell'offerta pubblica di acquisto parziale volontaria, per sostenere l'elezione dei candidati da essa proposti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in occasione della prossima Assemblea annuale degli azionisti di Ferretti.

KKCG Maritime è una società interamente controllata da KKCG, gruppo europeo di investimento e innovazione fondato dall'imprenditore e filantropo Karel Komárek, che investe capitali propri con un approccio responsabile e di lungo periodo, focalizzato su innovazione e crescita sostenibile in diversi settori e aree geografiche. Il gruppo è azionista di Ferretti sin dalla sua quotazione su Euronext Milan nel 2023.

Karel Komárek, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di KKCG, ha commentato: "Questa offerta rappresenta il passo successivo nel nostro investimento di lungo periodo in Ferretti. Costituisce una proposta interessante per gli azionisti e sottolinea il nostro impegno a favore della crescita e dello sviluppo futuri di Ferretti. Aumentando la nostra partecipazione e attraverso un'adeguata rappresentanza in Consiglio di Amministrazione, riteniamo di poter contribuire a definire una struttura di governance più efficiente che consenta al management di agire con maggiore agilità e di rispondere più efficacemente alle opportunità di mercato."

L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e non comporterà il superamento, da parte di KKCG Maritime, della soglia del 30% che farebbe scattare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi della normativa italiana e di Hong Kong.

Come annunciato con un comunicato stampa in data 27 febbraio 2026, l'Offerta è stata approvata dalla Consob e rivista dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong, oltre ad aver ricevuto l'approvazione incondizionata dell'autorità antitrust competente in Austria (come comunicato il 24 febbraio 2026).

Alla data del Documento di Offerta, KKCG Maritime non ha ancora selezionato i candidati da includere nella propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Ferretti e non ha avviato alcuna discussione con gli amministratori di Ferretti finalizzata alla loro potenziale inclusione in tale lista.

Il documento di offerta è disponibile all'indirizzo: https://kkcg.com/en/maritime/ferretti-offer-hub

KKCG

KKCG è un gruppo di investimento e innovazione con competenze in settori tra cui intrattenimento, energia, tecnologia e immobiliare. Fondato dall'imprenditore, investitore e filantropo Karel Komárek, KKCG impiega oltre 16.000 persone in più di 40 paesi attraverso le società del suo portafoglio, con oltre 10 miliardi di euro di asset in gestione.

Tra le attività di business di KKCG figurano Allwyn, un operatore multinazionale di lotterie; MND Group, un produttore e fornitore internazionale di energia tradizionale e rinnovabile; ARICOMA e Avenga, che forniscono servizi IT completi e sviluppo di software personalizzati in tutto il mondo; e KKCG Real Estate Group.

Con attività in diversi continenti, le aziende KKCG attingono al capitale, alle reti e alle conoscenze di tutto il gruppo per consentire una crescita profittevole e sostenibile a lungo termine.

KKCG si impegna a sostenere le comunità in cui opera attraverso le sue società.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2924219/KKCG_Maritime_Logo.jpg