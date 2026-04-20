KKCG Maritime presenta la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione di Ferretti Group in vista dell'Assemblea Generale degli Azionisti

Alberto Galassi proposto come Amministratore Delegato e Consigliere Esecutivo, in continuità con la sua solida guida del Gruppo e per garantire stabilità nella fase di sviluppo che Ferretti si appresta ad intraprendere

La lista esprime un'esperienza approfondita nei settori del lusso, della nautica, delle operazioni di M&A, dell'allocazione del capitale, della governance e delle attività internazionali, a supporto del management e per trainare una nuova crescita

La proposta mira a realizzare il pieno potenziale di Ferretti, sostenendo la creazione di valore a lungo‑termine per tutti gli azionisti

Milano, Hong Kong e Praga, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- KKCG Maritime comunica oggi la presentazione formale della propria lista di candidati per l'elezione al Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") in occasione dell'Assemblea Generale degli Azionisti della Società, convocata per il 14 maggio 2026.

La presentazione della lista fa seguito alla recente offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da KKCG Maritime, che ha portato la propria quota in Ferretti al 23,23%, e riflette l'intenzione di svolgere un ruolo più attivo e costruttivo a sostegno dello sviluppo di lungo periodo della Società. La lista proposta mira a garantire la continuità nella gestione, incluso il ruolo di Alberto Galassi come Amministratore Delegato, rafforzando al contempo la governance e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione attraverso una composizione più equilibrata e indipendente, in grado di stimolare, supportare e valorizzare in modo costruttivo il management.

I candidati al Consiglio di Amministrazione presenti nella lista uniscono esperienza consolidata in M&A e allocazione del capitale in un momento in cui le opportunità di consolidamento e crescita strategica nel settore della nautica e cantieristico europeo sono in aumento. La lista soddisfa e supera gli standard di mercato per la diversità, l'equilibrio delle competenze e la governance delle società quotate internazionali.

Ferretti è un'azienda di eccellenza, con brand eccezionali e un management solido. L'obiettivo di KKCG Maritime è realizzare il pieno potenziale di Ferretti attraverso un rinnovamento mirato della governance e un'accelerazione strategica, posizionando compiutamente la Società come piattaforma industriale leader mondiale nel settore nautico e marittimo. Il Consiglio di Amministrazione proposto è qualificato ai massimi livelli per supportare le priorità operative della Società e rafforzarne la capacità di competere a livello internazionale, creando valore nel lungo periodo per tutti gli azionisti.

Candidati proposti

Karel Komárek – Candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione

Karel Komárek è il fondatore e Presidente di KKCG, primario gruppo europeo di investimento e innovazione con oltre 15 miliardi di euro di asset in gestione e attività in più di 40 Paesi. Vanta un track record trentennale nella costruzione di imprese nei settori del leisure, dell'intrattenimento, dell'energia, dei trasporti, della tecnologia e del real estate. Porta una prospettiva di investitore di lungo periodo, con forte attenzione alla governance, all'allocazione del capitale e alla creazione di valore.

Alberto Galassi – Amministratore Delegato e Consigliere Esecutivo

Alberto Galassi ricopre la carica di Amministratore Delegato di Ferretti Group dal 2014 ed è entrato nel Consiglio di Amministrazione nel 2013. Sotto la sua guida, la Società ha completato le quotazioni a Hong Kong e a Milano, tornando a crescita e redditività sostenute. In precedenza, è stato Amministratore Delegato di Piaggio Aerospace, dove ha guidato con successo il rilancio internazionale dell'azienda. Ricopre inoltre il ruolo di consigliere di amministrazione del Manchester City Football Club e del Palermo Football Club. La continuità della sua guida assicura stabilità e profonda conoscenza aziendale nella prossima fase di sviluppo di Ferretti.

Katarína Kohlmayer – Consigliere Non Esecutivo

Katarína Kohlmayer è una senior executive in ambito finanziario e membro di consigli di amministrazione, con una vasta esperienza in finanza aziendale, M&A e mercati dei capitali. In qualità di Chief Financial Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di KKCG Group, supervisiona la strategia finanziaria, il funding, le relazioni bancarie, le attività di M&A ed ESG di un diversificato gruppo di investimento internazionale. Porta con sé una significativa esperienza nell'investment banking internazionale maturata in 15 anni in Morgan Stanley, con focus su operazioni di M&A e mercati dei capitali. È riconosciuta per la sua solida competenza finanziaria, la capacità di visione strategica e la consolidata esperienza a livello di board in molteplici giurisdizioni. Siede in diversi consigli di amministrazione di società del gruppo KKCG, tra cui la quotata Allwyn AG. Ha conseguito un MBA alla Harvard Business School.

Piero Ferrari – Consigliere Non Esecutivo

Piero Ferrari è Vice Presidente e consigliere non esecutivo di Ferrari N.V. e ricopre la carica di Vice Presidente di Ferrari S.p.A. dal 1988. Il suo legame con Ferrari risale al 1965, abbracciando sei decenni nel motorsport, nell'ingegneria e nello sviluppo del brand nel settore del lusso. Apporta una profonda competenza nel posizionamento dei brand premium, nell'eccellenza ingegneristica e nella gestione del patrimonio industriale italiano. Ha ricoperto ruoli di vertice in ambito industriale, aerospaziale e in istituzioni finanziarie, tra cui quello di Consigliere non esecutivo e presidente onorario di Ferretti. È stato destinatario di onorificenze nazionali e lauree honoris causa in riconoscimento del suo contributo all'industria e all'ingegneria.

Bader Al-Kharafi – Consigliere Non Esecutivo

Bader Al-Kharafi è Vice Presidente e Group CEO di Zain Group, dove guida la strategia e le operazioni in numerosi mercati internazionali. Ricopre inoltre la carica di Presidente di Boursa Kuwait e di Vice Presidente di National Investments Company. Ha conseguito un MBA alla London Business School e una laurea in Ingegneria Meccanica alla Kuwait University. Apporta una significativa esperienza operativa e a livello di board, unitamente alla propria posizione di rilevante azionista di minoranza di Ferretti Group.

Kamil Zeman – Consigliere Non Esecutivo

Kamil Zeman è Executive Director di KKCG Maritime e Senior Investment Manager di KKCG, dove si occupa di nuovi investimenti e sviluppo strategico. In precedenza ha lavorato nell'investment banking in J.P. Morgan a Londra e New York, ricoprendo ruoli nella finanza aziendale, nel settore tecnologico e nel venture capital. È laureato in Accounting and Finance all'Università di Warwick. Apporta esperienza in operazioni complesse di M&A, strategie di investimento e sviluppo del business, ambiti direttamente rilevanti per le ambizioni di crescita di Ferretti.

Stefano Domenicali – Consigliere Indipendente Non Esecutivo

Stefano Domenicali è Presidente e CEO di Formula 1, dove sovrintende allo sviluppo commerciale e strategico globale dello sport. In precedenza, ha trascorso oltre vent'anni in Ferrari, ricoprendo tra l'altro il ruolo di Team Principal, per poi assumere la carica di CEO di Automobili Lamborghini. Attualmente ricopre la carica di Consigliere non esecutivo indipendente presso Ferretti. La sua esperienza nel motorsport, nel lusso e nelle operazioni globali è direttamente rilevante per il posizionamento di Ferretti come primario gruppo internazionale del lusso.

Zuzana Prokopcová – Consigliere Indipendente Non Esecutivo

Zuzana Prokopcová è una senior executive in ambito finanziario e membro di organi di controllo, con oltre 25 anni di esperienza in revisione contabile, gestione del rischio, contabilità, tesoreria e corporate governance. Ha trascorso 16 anni in PwC, raggiungendo la posizione di Director of Assurance Services, e ha ricoperto numerosi ruoli in collegi sindacali e comitati per il controllo interno in istituzioni finanziarie e società industriali. Attualmente è Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile della quotata Moneta Money Bank. Apporta una solida competenza nei sistemi di controllo interno, nel financial reporting e nella compliance normativa, ambiti di diretta rilevanza per un gruppo quotato su più mercati internazionali.

Jane Townsend – Consigliere Indipendente Non Esecutivo

Jane Townsend è un'avvocata corporate e specializzata in M&A con oltre trent'anni di esperienza in operazioni e consulenza transfrontaliera nel Regno Unito, nell'Europa continentale, in Medio Oriente e nell'Europa centrale e orientale. È stata partner di Allen & Overy LLP, con una consolidata esperienza in operazioni su società quotate e non quotate, mercati dei capitali, governance e gestione del rischio. Ha maturato una significativa esperienza a livello di board come membro del Global Board di Allen & Overy LLP durante un periodo di espansione internazionale e trasformazione strutturale del settore dei servizi legali. Apporta solide competenze in materia di governance, analisi e organizzazione, con comprovata capacità di operare efficacemente in contesti complessi e multidisciplinari.

Francesca Filippini Pinto – Consigliere Indipendente Non Esecutivo

Francesca Filippini Pinto è una senior executive italo-britannica con oltre 25 anni di esperienza in ruoli di vertice nei servizi finanziari, nel business, nel lusso e nel mondo dell'arte, inclusa l'investment banking in Morgan Stanley e il private equity in Permira, con focus specifico sui settori consumer e lusso in entrambe le istituzioni. Ha ricoperto ruoli di rilievo in Christie's, The Photographer's Gallery e Magnum Photos. È una leader internazionale di esperienza, con esposizione a livello di board, sia in organizzazioni commerciali, sia non profit, e apporta una combinazione di leadership strategica, competenze di sviluppo del business e una prospettiva distintiva su brand del lusso, posizionamento consumer e rilevanza culturale.

Dichiarazione di Karel Komárek, Fondatore e Presidente di KKCG

"Ferretti è un Gruppo dai fondamentali solidi, con brand straordinari, persone di talento e un management di comprovata esperienza. La nostra lista è costruita attorno a due priorità: garantire la continuità di una guida efficace, attraverso Alberto Galassi, e rafforzare in modo sostanziale la governance a livello di Consiglio di Amministrazione, così da consentire a Ferretti di agire con decisione sulle opportunità strategiche, sull'allocazione del capitale e sulla creazione di valore nel lungo periodo. Questo team offre il giusto equilibrio tra indipendenza, esperienza internazionale e competenza settoriale per accelerare l'entusiasmante prossima fase di sviluppo della Società".

Dichiarazione di Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group

"Ferretti ha creato un forte slancio grazie alla forza dei propri brand, alla qualità dei propri prodotti e alla dedizione delle proprie persone. Il mio impegno resta focalizzato sull'esecuzione della nostra strategia, al servizio dei nostri clienti e alla guida della prossima fase di crescita del Gruppo, nell'interesse di tutti gli stakeholder e dei futuri investitori dell'azienda. La continuità della leadership, sostenuta da un Consiglio di Amministrazione costruttivo, sarà essenziale per garantire il proseguimento di tali progressi".

Parallelamente alla lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione, KKCG Maritime ha presentato formalmente anche la propria lista di candidati per l'elezione al Collegio Sindacale della Società.

In conformità con lo statuto della Società, la nomina dei consiglieri e dei revisori legali sarà determinata dal voto degli azionisti in occasione dell'Assemblea Generale degli Azionisti del 14 maggio 2026. La Società pubblicherà tutte le liste di candidati presentate dagli azionisti, compresa quella di KKCG Maritime, entro il 23 aprile 2026.

Per ulteriori informazioni sulla lista dei candidati presentata da KKCG Maritime, si rimanda all'investor information hub all'indirizzo https://kkcg.com/en/maritime/ferretti-offer-hub.

Informazioni su KKCG Maritime / KKCG

KKCG è un gruppo di investimento e innovazione attivo nei settori delle lotterie e del gaming, dell'energia, della tecnologia, del real estate e non solo. Fondato dall'imprenditore, investitore e filantropo Karel Komářek, KKCG impiega oltre 16.000 persone in più di 40 Paesi attraverso le società in portafoglio, con oltre 15 miliardi di euro di asset in gestione. Le aziende in portafoglio includono Allwyn, MND Group, Aricoma, Avenga e KKCG Real Estate Group. KKCG Maritime è il veicolo attraverso il quale il gruppo detiene la partecipazione in Ferretti Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2924219/5924783/KKCG_Maritime_Logo.jpg