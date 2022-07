L'unica uscita 2022 del Michter's 10 Year Rye è prevista per luglio

In occasione dell'uscita 2022 del 10 Year Rye, Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's, ha dichiarato: "Quest'anno sarà forse l'unica uscita di un 10 Year whiskey, ma è davvero speciale. Per Michter's è importante non compromettere mai la qualità in favore delle vendite". Il prezzo al dettaglio suggerito negli Stati Uniti per una bottiglia da 750 ml di Michter's 10 Year Rye è di 185 dollari.

Michter's 10 Year Rye è un prodotto single barrel. È un rye in stile Kentucky realizzato con una buona quantità di mais e orzo per dare equilibrio e ulteriore complessità al brio della segale. "Quest'anno Michter's 10 year Rye continua a offrire un'esperienza coerente, ricca e complessa con splendide spezie e agrumi contornati da sontuoso cioccolato, caramello e frutta. È l'eccezionale equilibrio tra dolcezza e spezie con il delicato tocco maturo della quercia che rende Michter's così speciale per coloro che apprezzano il rye in stile Kentucky", ha osservato Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter's.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whiskey tradizionali americani di impareggiabile qualità. Il famoso portfolio di Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e whiskey americano: ogni prodotto in edizione limitata è invecchiato fino alla massima maturazione. Attualmente tutti i tipi di whiskey Michter's sono assegnati, poiché la domanda supera l'offerta. Nell'ottobre 2021 il whiskey Michter's è stato nominato Most Admired American Whiskey in un sondaggio condotto in 25 Paesi. Nel gennaio 2022, Michter's è stato nominato Top Trending American Whiskey nel rapporto annuale sui marchi di Drinks International.

Per ulteriori informazioni, potete visitare www.michters.com e seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

Contatto:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848558/Michters_10_Year_Rye.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery