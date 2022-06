Michter's enige uitgave in 2022 van 10 Year Rye gepland voor juli

In een commentaar op de 2022 release van de 10 Year Rye, zei de directeur van Michter's, Joseph J. Magliocco: "Het mag dan de enige release van een 10-jarige whiskey van dit jaar zijn, het is wel een zeer bijzondere. Bij Michter's zullen we nooit inleveren op kwaliteit om de verkoop te maximaliseren." De voorgestelde verkoopprijs per fles van 750 ml van Michter's 10 Year Rye in de VS is 185 dollar.

Michter's 10 Year Rye is gerijpt in een enkel vat. Het is een Kentucky stijl whiskey gemaakt van rogge met een aanzienlijk aandeel maïs en gerst om evenwicht en extra complexiteit aan de roggesmaak te geven. "Ook dit jaar biedt de 10 Year Rye van Michter's een consistente, rijke en complexe ervaring met prachtige kruiden en citrussmaken, aangevuld door weelderige chocolade, karamel en fruit. Het is de uitzonderlijke balans van zoet en pittig met een subtiele hint van eiken uit het rijpingsproces die Michter's zo bijzonder maakt voor hen die een Kentucky stijl roggewhiskey waarderen", aldus Andrea Wilson, Master of Maturation bij Michter's.

Michter heeft een rijke en lange geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskey's van uitzonderlijke kwaliteit. Met zijn beperkte productieaanbod van perfect gerijpte whiskey's, bevat het gerenommeerde aanbod van Michter rye, bourbon, sour mash whiskey en Amerikaanse whiskey. Momenteel worden alle soorten van Michter's toegewezen omdat de vraag groter is dan het aanbod. In oktober 2021 werd Michter uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whiskey in een onderzoek dat in 25 landen werd gehouden. In januari 2021 werd Michter's in het Annual Brands Report van Drinks International uitgeroepen als het #1 Top Trending American Whiskey merk.

Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Contactpersoon:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774 2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848558/Michters_10_Year_Rye.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery