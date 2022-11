La campagna Claim Your Space di Wondershare diventa la cassa di risonanza delle donne: raccontate la vostra storia per ispirare ed essere sovvenzionate

Per ogni storia condivisa, Wondershare donerà 5 USD a Step Up e Dress for Success, le organizzazioni non-profit che supportano le donne di qualsiasi età.

VANCOUVER, BC, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Con grande entusiasmo Wondershare annuncia il lancio ufficiale della campagna Claim Your Space. L'obiettivo della campagna è semplice: Wondershare vuole celebrare le donne che rivendicano il loro spazio e consente loro di condividere le proprie storie ispiratrici con il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, Wondershare ha collaborato con Step Up Women's Network e Dress for Success per creare una campagna che mira a migliorare la condizione delle donne attraverso il sostegno finanziario, l'affiancamento e l'amplificazione delle loro voci.

Per partecipare alla campagna, basta un video o una foto per immortalare i momenti di cui andare fiera nello spazio in cui sono contestualizzati. Ad esempio, mostrate il vostro lavoro quotidiano. Se sei una ballerina, mostraci come ti eserciti in uno studio. Poi, condividideteli su Instagram, Facebook, Twitter o YouTube tra il 18 ottobre e il 30 dicembre 2022 con gli hashtag #ClaimYourSpace e #WonderSpace taggando @Wondershare e due amiche nel post.

Per ogni storia condivisa, Wondershare iscriverà la contributor a un sorteggio che le darà la possibilità di essere 1 delle 5 donne che riceverà una sovvenzione per l'emancipazione femminile dell'importo di 200 USD e di essere presente sulle pagine dei social media e sul sito web di Wondershare. L'effetto della campagna Claim Your Space è duplice: in primo luogo, offre alle donne una piattaforma per ispirare altre donne. In secondo luogo, fornisce a queste figure d'ispirazione il riconoscimento che meritano e una sovvenzione da usare per ciò che preferiscono: un lavoro più creativo, cura di sé, istruzione o qualsiasi cosa le faccia sentire bene.

Inoltre, Wondershare devolverà 5 USD al Step Up Women's Network, che sostiene le giovani donne attraverso programmi di affiancamento, e a Dress for Success che offre una rete di sostegno, abbigliamento professionale e strumenti di sviluppo affinché le donne possano prosperare nel lavoro e nella vita.

"È una bella idea", ha dichiarato Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer di Wondershare, "storie di donne che prosperano nella comunità. Sono queste le storie che attraggono le persone, che creano una sorta di comunione. Questa campagna è volta a incoraggiare e consentire a queste persone di avere la sicurezza necessaria per esprimere chi sono, ovunque e in qualsiasi momento".

Leader nel settore del software per la creatività digitale, Wondershare desidera aiutare le donne a condividere storie uniche fornendo loro gli strumenti creativi necessari per realizzare video accattivanti con effetti, titoli, transizioni e musica utilizzando i software della versatile suite creativa di Wondershare:

Filmora, la piattaforma di editing video di altissimo livello adatta persino ai principianti.

Filmstock, una libreria ricca di effetti di tendenza, immagini e musiche non coperte da copyright per soddisfare qualsiasi esigenza di editing.

StoryChic, un editor di storie IG per far risaltare post, storie, reel e i diversi contenuti social con oltre 2.000 modelli.

Sweet Selfie, un'app per selfie con effetti bellezza, filtri e adesivi di tendenza.

"I prodotti Wondershare abbracciano la libertà di espressione creativa", afferma Jahagirdar. "Sono le risorse necessarie per un brand individuale o aziendale. Sia che si producano corti, feed e storie oppure reel e video più lunghi, Wondershare offre gli strumenti che servono ai creatori per dar vita ai propri contenuti".

Wondershare inoltre si impegna a fornire tecnologie innovative che migliorano l'efficienza e offre la massima praticità ai propri utenti in tutto il mondo:

PDFelement , un editor PDF che consente agli utenti di modificare, convertire e firmare i PDF su qualsiasi dispositivo.

FamiSafe , un'app per il controllo parentale che protegge i bambini in modo continuativo.

Visitate il sito web Wondershare all'indirizzo https://www.wondershare.com/claimyourspace.html e seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter o YouTube per scoprire come Wondershare ha collaborato con 4 donne di Vancouver per condividere le loro storie di rivendicazione dei propri spazi. La campagna Claim Your Space è tutt'ora in corso, quindi prego... rivendicate il vostro spazio.

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a inseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

