A campanha "Claim Your Space" da Wondershare amplifica as vozes das mulheres - conte a sua história para inspirar e receber financiamento

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- É com grande entusiasmo que a Wondershare anuncia o lançamento oficial da campanha "Claim Your Space" (Reivindique o seu espaço). O objetivo da campanha é simples: a Wondershare quer celebrar as mulheres que reivindicam o seu espaço e dar-lhes o poder de partilharem as suas histórias inspiradoras com o mundo. Para atingir este objetivo, a Wondershare juntou-se à Step up Women's Network e à Dress for Success para criar uma campanha que visa elevar as mulheres através do apoio financeiro, mentoria e amplificação das suas vozes.

Para participar na campanha, deverá usar um vídeo ou uma foto para captar os seus momentos de orgulho no espaço ao qual elas pertencem. Por exemplo, mostre a sua rotina de trabalho diário. Ou, se for bailarina, mostre-nos como treina num estúdio. Em seguida, partilhe os conteúdos no Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube entre 18 de outubro e 30 de dezembro de 2022 com as hashtags #ClaimYourSpace e #WonderSpace e identifique a @Wondershare e duas amigas na publicação.

Por cada história partilhada, a Wondershare irá adicionar a contribuidora a um sorteio para ter a oportunidade de ser 1 de 5 mulheres a receber um Woman's Empowerment Fund (Fundo de capacitação feminina) no valor de 200 USD e a ser destacada nas páginas de redes sociais e no website da Wondershare. O efeito da campanha "Claim Your Space" é duplo: em primeiro lugar, oferece às mulheres uma plataforma para inspirarem outras mulheres. Em segundo lugar, proporciona às líderes inspiradoras o reconhecimento que merecem e o financiamento para utilizarem no que quiserem – seja em trabalho mais criativo, cuidados próprios, educação ou qualquer coisa que as faça sentir-se bem.

Além disso, a Wondershare doará 5 USD à Step Up Women's Network – que apoia mulheres jovens através de programas de mentoria – e à Dress for Success, que proporciona uma rede de apoio, vestuário profissional e ferramentas de desenvolvimento para ajudar as mulheres a prosperarem no trabalho e na vida.

"Aqui está uma bela ideia...", afirmou Shaan Jahagirdar, Diretor de Design da Wondershare, "...histórias de mulheres que prosperam na comunidade. As pessoas sentem-se atraídas por este tipo de histórias porque se identificam com elas. Esta campanha pretende incentivar e capacitar tais pessoas a exporem-se com confiança para expressarem quem são em qualquer lugar do mundo e em todos os momentos."

Como líder no setor do software de criatividade digital, a Wondershare quer ajudar as mulheres a partilharem as suas histórias únicas, fornecendo-lhes as ferramentas criativas de que precisam para fazerem vídeos apelativos com efeitos, títulos, transições e música, utilizando a seguinte lista de software do conjunto criativo versátil da Wondershare:

Filmora – um editor de vídeo de alta qualidade para utilizadores de qualquer nível.

Filmstock – uma biblioteca de arquivo repleta de efeitos modernos, imagens e músicas de arquivo para todas as suas necessidades de edição de vídeo.

StoryChic – um editor de histórias IG que eleva as suas publicações, "stories", "reels" e vários conteúdos sociais com mais de 2000 modelos.

Sweet Selfie – uma câmara de selfies com efeitos de beleza, filtros e autocolantes populares.

"Os produtos Wondershare abrangem a liberdade da expressão criativa", diz Jahagirdar. "São os recursos de que precisa para a sua marca individual ou comercial. Quer esteja a produzir vídeos curtos, "feeds", "stories" ou "reels", ou ainda um vídeo de formato longo, a Wondershare pode ajudar com as ferramentas que quer para criar o seu conteúdo criativo."

A Wondershare também se dedica a fornecer tecnologias inovadoras que melhoram a eficiência e oferecem total conveniência aos seus utilizadores em todo o mundo:

PDFelement – um editor de PDF que permite aos utilizadores editar, converter e assinar PDFs em qualquer dispositivo.

FamiSafe – uma aplicação de controlo que protege crianças e jovens de forma abrangente.

Visite o site da Wondershare em https://www.wondershare.com/claimyourspace.html e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube para saber como a Wondershare se uniu a 4 mulheres residentes em Vancouver para partilharem as suas histórias de reivindicarem o seu espaço. A campanha "Claim Your Space" já está ativa. Portanto, vá em frente e reivindique o espaço que é seu.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

