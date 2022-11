La campagne « Claim Your Space » de Wondershare amplifie la voix des femmes - Racontez votre histoire pour inspirer et obtenir des fonds

Pour chaque récit partagé, Wondershare fera un don de 5 $ à Step Up et Dress for Success, des organisations à but non lucratif qui soutiennent les femmes de tous âges.

VANCOUVER, C.-B., 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Wondershare annonce le lancement officiel de la campagne Claim Your Space. L'objectif de cette campagne est simple : Wondershare veut célébrer les femmes qui revendiquent leur espace et leur donne le pouvoir de partager leurs histoires inspirantes avec le monde entier. Pour atteindre cet objectif, Wondershare s'est associé à Step Up Women's Network et Dress for Success pour créer une campagne qui vise à élever les femmes par le biais d'un soutien financier, d'un mentorat et de l'amplification de leur voix.

Pour participer à la campagne, vous utiliserez une vidéo ou une photo pour capturer leurs moments de fierté dans l'espace auquel elles appartiennent. Par exemple, montrez votre routine de travail quotidienne. Ou si vous êtes un danseur, montrez comment vous vous entraînez dans un studio. Ensuite, partagez-les sur Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube entre le 18 octobre et le 30 décembre 2022 avec les hashtags #ClaimYourSpace et #WonderSpace et marquez @Wondershare et deux amis dans le post.

Pour chaque histoire partagée, Wondershare ajoutera la contributrice à un tirage au sort pour avoir la chance d'être l'une des 5 femmes à recevoir un fonds d'autonomisation des femmes de 200 $ et d'être présentée sur les pages de médias sociaux et le site Web de Wondershare. L'effet de la campagne Claim Your Space est double : premièrement, elle offre aux femmes une plateforme pour inspirer d'autres femmes. Deuxièmement, elle offre aux leaders inspirés la reconnaissance qu'ils méritent et un financement qu'ils peuvent utiliser pour ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse d'un travail plus créatif, de soins personnels, d'éducation ou de tout ce qui leur fait du bien.

En outre, Wondershare fera un don de 5 dollars à Step up Women's Network - qui soutient les jeunes femmes par le biais de programmes de mentorat - et à Dress for Success qui fournit un réseau de soutien, des vêtements professionnels et des outils de développement pour aider les femmes à s'épanouir au travail et dans la vie.

« Voici une belle idée », a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur de la conception chez Wondershare, « des histoires de femmes qui s'épanouissent dans la communauté. Ce sont ces histoires qui attirent les gens, avec lesquelles ils se connectent. Cette campagne a pour but d'encourager et de donner les moyens à ces personnes d'exprimer avec confiance qui elles sont, partout dans le monde et à tout moment. »

En tant que leader du secteur des logiciels de créativité numérique, Wondershare souhaite aider les femmes à partager leurs histoires uniques en leur fournissant les outils créatifs dont elles ont besoin pour réaliser des vidéos convaincantes avec des effets, des titres, des transitions et de la musique en utilisant la liste suivante de logiciels de la suite créative polyvalente de Wondershare :

Filmora - un éditeur vidéo de premier ordre pour les utilisateurs de tout niveau de compétence.

Filmstock - une bibliothèque de stock remplie d'effets, d'images de stock et de musique tendance pour tous vos besoins d'édition vidéo.

StoryChic - un éditeur d'histoires IG qui rehausse vos posts, histoires, bobines et autres contenus sociaux grâce à plus de 2000 modèles.

Sweet Selfie - un appareil photo pour selfie proposant des effets de beauté, des filtres et des autocollants tendances.

« Les produits Wondershare englobent la liberté d'expression créative », a déclaré Jahagirdar. « Ils sont les ressources dont vous avez besoin pour votre marque individuelle ou votre marque commerciale. Que vous produisiez des courts métrages, des flux, des histoires ou des bobines ou une vidéo de long format, Wondershare peut vous aider avec les outils dont vous avez besoin pour créer votre contenu créatif. »

Wondershare se consacre également à la fourniture de technologies innovantes qui améliorent l'efficacité et offrent un confort maximal à ses utilisateurs dans le monde entier :

PDFelement - un éditeur de PDF qui permet aux utilisateurs de modifier, convertir et signer des PDF sur n'importe quel appareil.

FamiSafe - une application de contrôle qui protège les jeunes de manière globale.

Visitez le site Web Wondershare à l'adresse https://www.wondershare.com/claimyourspace.html et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube pour découvrir comment Wondershare s'est associé à quatre femmes de Vancouver pour partager leurs histoires de revendication d'espace. La campagne Claim You Space est maintenant en ligne, alors allez-y et revendiquez l'espace qui vous appartient.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

