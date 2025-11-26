Emaar、過去最大規模のステージで12月31日から1月7日まで大晦日の祭典を開催

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- 今年の大晦日、Emaarはダウンタウン・ドバイ全体を前例のないスケールと創造力で満ちた巨大なステージへと変貌させ、祝典において新たな世界的ベンチマークを打ち立てます。今回初めて、祝祭は一晩限りに留まらず、12月31日から1月7日まで開催され、居住者と来訪者に、この季節ならではの魔法と活気をより長く体験できる機会を提供するものとなります。

My Dubai In New Year Eve

このショーは、ブルジュ・ハリファ湖、ドバイ・モール・プロムナード、ブルジュ・ハリファの外壁、さらには上空に至るまで、複数の象徴的なロケーションを舞台に展開されます。来場者は、ライブパフォーマンス、ダイナミックに動くステージ、エアリアルショー、没入型プロジェクション、そして圧巻の花火とレーザーショーを楽しむことができ、これらすべてがシームレスに振り付けられ、あらゆる方向から鑑賞可能な、映画のようなマルチセンサリー体験を創り出す予定です。

今年もブルジュ・パークは、世界で最も注目されるカウントダウンを目前に望める、ドバイ随一の特等席として機能し、チケット制による専用エリアが用意されます。快適性とアクセスのしやすさを重視して設計された同パークは、主要エリアの混雑から離れた行き届いた環境を提供し、ブルジュ・ハリファの象徴的な演出を遮るものなく鑑賞できるため、家族連れや、ワンランク上の祝祭を求める来場者にとって理想的な選択肢となります。

今年のブルジュ・パークでの体験は、ボリウッドのスーパースターであるShah Rukh Khan氏が創設したRed Chilies Entertainmentのグループ企業であるFrontstageとの特別なコラボレーションにより、さらに強化されています。チケット購入者は、ボリウッドの要素を取り入れたエネルギッシュなパフォーマンスを期待でき、このロケーションでしか味わえない新たな映画的演出が加わる予定です。さらに、ライブのファミリー向けエンターテインメント、子ども向けアクティビティ、フードトラック、厳選されたダイニングオプションなども用意されており、あらゆる年代の来場者が一夜を存分に満喫できる内容となっています。

Emaarの創業者であるMohamed Alabbar氏は、次のように述べました。「この大晦日、ドバイは並外れた驚異に満ちた巨大なステージへと変貌します。私たちは、都市の精神、創造性、そして野心を体現する祝祭をつくり上げており、世界が目撃し、記憶に刻む瞬間となるでしょう。」

壮大な光景をさらに盛り上げるため、巨大なフロート、パフォーマー、アーティスティックなパペットによるグランドパレードがダウンタウン・ドバイを巡行し、都市の躍動する文化と先見性のある精神を称えます。

ドバイ・パークのチケットは現在、公式ウェブサイトにて販売中です。大人料金は950ディルハム（税別）、5歳から12歳の子ども料金は550ディルハム（税別）で設定されています。5歳未満の子どもは入場無料ですが、アクセスバッジ受領のためチケットの取得は必要となります。すべてのチケットは、入場を確実にするため事前購入が必須となります。

この大晦日、Emaarは世界中の人々をダウンタウン・ドバイに招き、可能性の概念を再定義する歴史的な祝祭の一員となることを呼びかけています。

チケットと詳細：https://mydubainewyear.emaar.com/en/

