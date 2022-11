La Liga Portugal annuncia la formazione finale del "Thinking Football Summit 2022"

L'evento, che si terrà dal 18 al 20 novembre a Oporto, vedrà la partecipazione di numerosi importanti relatori, tra cui Tiago Pinto, Nuno Gomes, Gianluca Santaniello, Gianluca Pizzamiglio, Jacco Swart e Tom Burrows

PORTO, Portogallo, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Liga Portugal, l'ente responsabile dell'organizzazione dei campionati di calcio professionistici portoghesi, ospiterà la prima edizione del "Thinking Football Summit" dal 18 al 20 novembre presso la Superbock Arena di Porto. L'evento riunirà alcuni dei nomi più influenti e prestigiosi del mondo del calcio, nei suoi molteplici aspetti.

A meno di una settimana dall'inizio del Thinking Football Summit, sono stati annunciati nuovi incontri, relatori e attivazioni per quello che sarà l'ultimo grande evento calcistico internazionale prima della Coppa del Mondo in Qatar.

Tra i relatori confermati figurano Tiago Pinto (direttore generale dell'AS Roma), Gianluca Pizzamiglio (direttore marketing dell'Udinese), Nuno Gomes (ex calciatore), Gianluca Santaniello (direttore dell'area business del Venezia), Jacco Swart (amministratore delegato delle leghe europee) e Tom Burrows (vicepresidente di DAZN).

Il presidente della Liga Portugal, Pedro Proença, si mostra orgoglioso di ospitare la prima edizione dell'evento. "Il Thinking Football Summit sarà un evento unico e l'ultimo grande evento sportivo sul suolo europeo prima della Coppa del Mondo in Qatar. Pensare e discutere del settore, così come di tutte le aree che hanno un impatto su di esso - è una missione essenziale, strutturante e pianificata - è la vera missione della Liga Portugal. Le sfide che ci attendono sono enormi. Il tempo è quello dello sviluppo costante e il calcio professionistico deve essere preparato per il futuro. In campo e fuori dal campo. Ed è fuori dal campo, questa volta, che la qualità degli argomenti e dei relatori ci permetterà di vivere un evento rivoluzionario, che sicuramente arricchirà tutti", ha dichiarato.

La conferenza sarà una preziosa opportunità di networking per i partecipanti, oltre a fungere da piattaforma per la promozione di nuove imprese, compresa un'area dedicata al posizionamento e alla presentazione di imprese e idee nel settore sportivo. Con un focus principale sul calcio, l'evento dedicherà anche alcuni panel a startup e innovazione, Esports, Web3, Social Media e Fan Engagement.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.thinkingfootballsummit.com.

