La Manifattura svizzera di orologi Hublot, Cronometrista ufficiale della Premier League, annuncia una versione in edizione limitata dell'orologio connesso Big Bang e

"Sono un vero appassionato di tutto ciò che rende il calcio più immediato e più entusiasmante, e della tecnologia che porta in vita questo gioco. Il Big Bang e Premier League è una straordinaria innovazione sviluppata da Hublot nonché una vera e propria rivoluzione per i tifosi della Premier League di tutto il mondo. Ottimo lavoro, Hublot".

-- Alan Shearer

CAPOCANNONIERE ASSOLUTO NELLA STORIA DELLA PREMIER LEAGUE

Questo orologio in edizione limitata a 200 esemplari vanta una leggera cassa in titanio satinato lucido. Il modello si basa sull'Hublot Big Bang e lanciato lo scorso anno, a cui sono state aggiunte diverse caratteristiche pensate su misura per i fan che vivono l'esperienza della Premier League.

Il cinturino, disponibile nell'iconico viola della Premier League, può essere sostituito rapidamente da chi lo indossa grazie all'ingegnoso sistema One Click di Hublot. Ogni cinturino presenta una fibbia in ceramica nera micropallinata. Così, i possessori di questo modello potranno variare il look dell'orologio in tutta semplicità scegliendo i colori del cinturino in caucciù e le configurazioni del quadrante.

L'orologio è animato da Wear OS by Google™ ed è integrato dall'esclusiva app Hublot Loves Football Premier League, che in seguito verrà resa disponibile per i proprietari dei modelli Hublot Big Bang e, sul sito hublot.com oppure dall'app del Google Play Store.

L'app consente agli utenti di ricevere notifiche animate per ricordare gli orari del calcio di inizio delle partite della Premier League (15 minuti prima del fischio), ma anche i gol, i rigori, le sostituzioni, i cartellini gialli e rossi e i tempi di recupero. Il quadrante può essere impostato in modo da visualizzare l'ora in modo digitale o analogico e, quando inizia una partita, l'orologio passa automaticamente in "Match Mode".

L'app mostra anche le formazioni e le decisioni del VAR e, al termine di ogni partita, avvia un conto alla rovescia per la sfida successiva. Nel caso in cui due partite si svolgessero contemporaneamente l'utente potrà passare da una partita all'altra tramite un semplice touch sullo schermo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444119/Hublot_Big_Bang_e_Premiere_League.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444120/Hublot_Replica_Time.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444121/Hublot_Jose_Mourinho.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot SA