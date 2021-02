La manufacture horlogère suisse Hublot, Chronométreur officiel de la Premier League, annonce une édition limitée de sa montre connectée, la Big Bang e

«En tant qu'ambassadeur Hublot depuis de nombreuses années, je suis extrêmement fier de porter cette superbe montre qui permettra aux fans de notre ligue de vivre encore plus intensément les matchs. Et je suis encore plus fier de cette collaboration qui réunit le meilleur horloger du monde et la meilleure ligue du monde. C'est une équipe inédite. » -- José Mourinho ENTRAÎNEUR EN CHEF, TOTTENHAM HOTSPUR

«Je suis un fan inconditionnel de tout ce qui rend le football plus immédiat et plus palpitant, notamment la technologie qui permet de vivre le match. La Big Bang e Premier League est un développement fantastique signé Hublot, ce modèle change carrément le match pour les supporters de la Premier League du monde entier. Bravo Hublot ! »

-- Alan Shearer

MEILLEUR BUTEUR DE L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE

L'édition limitée à 200 exemplaires possède un boîtier léger en titane poli et satiné. Inspirée de la montre connectée Hublot Big Bang e lancée l'année dernière, elle offre plusieurs caractéristiques supplémentaires spécialement conçues pour améliorer l'expérience des aficionados de la Premier League.

Le bracelet porte la couleur signature de la Premier League et est pourvu d'une boucle en céramique noire microbillée. Il peut être rapidement changé grâce à l'ingénieux système « One Click » mis au point par Hublot. Le propriétaire peut ainsi modifier rapidement le look de sa montre en optant pour d'autres couleurs de bracelet et différentes configurations de cadran.

Cette nouvelle édition qui fonctionne sous Wear OS by Google™ est fournie avec l'application exclusive « Hublot Loves Football Premier League » ; celle-ci sera ultérieurement proposée aux propriétaires d'une autre version de la Hublot Big Bang e, via le site hublot.com ou le Google Play Store.

L'application envoie à l'utilisateur des notifications animées pour l'informer du coup d'envoi des matchs de la Premier League (15 minutes avant le début du match), des buts, des penalties, des remplacements, des cartons jaunes et rouges ainsi que des temps additionnels. Le cadran peut également être configuré pour afficher l'heure en mode digital ou analogique et basculer automatiquement en « mode match » au début d'un match.

L'application communique également la composition des équipes et les décisions VAR. Au coup de sifflet final d'un match, un compte à rebours démarre pour indiquer le temps restant avant la prochaine rencontre. Et lorsque deux matchs sont disputés en même temps, l'utilisateur peut passer de l'un à l'autre en touchant simplement l'affichage.

