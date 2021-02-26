Швейцарский часовой бренд Hublot, Официальный Хронометрист Премьер-лиги, объявляет о выпуске ограниченной серии смарт-часов Big Bang e

"Как посланник Hublot на протяжении многих лет, могу сказать, что я очень горжусь тем, что ношу эти эксклюзивные часы – они значительно сокращают расстояние между болельщиками и игрой. Еще больше я горжусь партнерством Hublot и Премьер-лиги – лучший часовщик и лучшая лига объединились вместе! Это совершенно особенная пара". -- Жозе Моуриньо ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР TOTTENHAM HOTSPUR

"Я большой поклонник всего, что делает футбол более актуальным и увлекательным – я считаю, что новые технологии оживляют игру. Big Bang e Premier League – это сенсационная разработка компании Hublot и радостная новость для поклонников Премьер-лиги по всему миру. Отличная работа, Hublot!"

-- Алан ШирерЛучший

бомбардир в истории Премьер-лиги





Эти часы, выпущенные ограниченной серией из 200 экземпляров, имеют легкий корпус из сатинированного и полированного титана. Вдохновением для них послужили смарт-часы Hublot Big Bang e, выпущенные в прошлом году. Новая версия оснащена дополнительными функциями, специально разработанными для болельщиков Премьер-лиги.

Ремешок, выполненный в фирменном фиолетовом цвете Премьер-лиги, может быть быстро заменен благодаря запатентованной системе легкой смены ремешков One Click. Все ремешки оснащены застежкой из черной керамики с пескоструйной обработкой. Владельцы могут легко изменить внешний вид своих часов, выбрав цвет каучукового ремешка и конфигурацию циферблата.

Часы работают на базе Wear OS by Google™и поставляются со встроенным эксклюзивным приложением Hublot Loves Football Premier League, которое вскоре также будет доступно владельцам смарт-часов Hublot Big Bang e на сайте hublot.com или в Google Play.

Это приложение отправляет пользователям анимированные уведомления о времени начала матчей Премьер-лиги (за 15 минут до начала игры), голах, пенальти, заменах, желтых и красных карточках, а также о добавленном времени. Циферблат можно настроить на отображение времени с помощью цифровых или аналоговых дисплеев, а в начале матча часы автоматически переключаются в режим игры.

Также приложение показывает состав команд и решения VAR и начинает обратный отсчет сразу после сигнала о завершении игры. Если одновременно проходят две игры, то пользователи смогут переключаться между матчами простым касанием экрана.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444119/Hublot_Big_Bang_e_Premiere_League.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444120/Hublot_Replica_Time.jpg

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SOURCE Hublot SA