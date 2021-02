O fabricante suíço de relógios, cronometrista oficial da Premier League, anuncia uma versão com edição limitada do relógio conectado Big Bang e

"Como um embaixador da Hublot por muitos anos, posso dizer que estou extremamente orgulhoso em usar este magnífico relógio que coloca os fãs de nossa liga ainda mais próximos do jogo. Estou ainda mais feliz de ver a Hublot e a Premier League juntas – o melhor fabricante de relógios do mundo e a melhor liga do mundo. Uma combinação especial." -- José Mourinho TREINADOR, TOTTENHAM HOTSPUR

"Sou um grande fã de tudo que torna o futebol mais imediato e mais empolgante, assim como a tecnologia que dá vida ao jogo. O Big Bang e Premier League é um desenvolvimento sensacional da Hublot e um divisor de águas para os fãs da Premier League em todo o mundo. Muito bem, Hublot."

-- Alan Shearer

MAIOR ARTILHEIRO DE TODOS OS TEMPOS DA PREMIER LEAGUE

O relógio com edição limitada a 200 peças apresenta uma caixa leve em titânio polido e acabamento acetinado e é baseado no relógio conectado Big Bang e, lançado pela Hublot no ano passado, com diversos recursos personalizados para a experiência do fã da Premier League.

A pulseira, disponível na cor púrpura característica da Premier League, pode ser rapidamente trocada pelo proprietário graças ao engenhoso sistema Hublot One Click de troca de pulseiras. Todas as pulseira vêm com um fecho de cerâmica preto microjateado. Por exemplo, é possível trocar a aparência do relógio facilmente escolhendo as configurações do mostrador e a cor da pulseira de borracha.

O relógio funciona com o Wear OS by Google™ e vem com o exclusivo app Hublot Loves Football Premier League que, posteriormente, estará disponível para quem já possui um Hublot Big Bang Connected e no hublot.com ou na Google Play app store.

Ele exibe aos usuários notificações animadas para alertá-los sobre o início das partidas da Premier League (15 minutos antes do jogo começar), gols, penalidades, substituições, cartões amarelos e vermelhos, bem como tempo adicional. O mostrador pode ser ajustado para exibir a hora no formato digital ou analógico e, quando a partida começa, o "Match Mode" (modo partida) é automaticamente acionado.

O app também mostrará a escalação das equipes e as decisões do VAR. Quando sinalizar o fim de uma partida, começará uma contagem regressiva para a próxima. Se houver dois jogos ao mesmo tempo, os usuários poderão alternar entre eles com um simples toque na tela.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444119/Hublot_Big_Bang_e_Premiere_League.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444120/Hublot_Replica_Time.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444121/Hublot_Jose_Mourinho.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA