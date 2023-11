Une révélation électrisante de Yadea à l'EICMA 2023 : Ce qui vous attend

MILAN, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Yadea, le leader mondial des deux-roues électriques, se prépare pour sa sixième participation à l'EICMA 2023, le plus important salon mondial de la moto, qui se tiendra du 7 au 12 novembre. Cette année marque une étape importante pour Yadea avec des produits impressionnants, des technologies innovantes et un vaste espace d'exposition. La révélation tant attendue de leur dernier produit et de leur technologie révolutionnaire est prévue pour le jour d'ouverture de l'EICMA à 15h45.

Les énergies alternatives pour le transport durable doivent être à l'honneur lors du salon. Yadea s'est lancé dans l'aventure de l'EICMA en 2015, alors les motos électriques étaient encore rares dans le monde. Avec plus de deux décennies d'expertise dans les deux-roues électriques, Yadea détient le prestigieux titre de numéro 1 mondial des ventes annuelles depuis six années consécutives. Les ventes de deux-roues électriques en 2022 ont atteint 14,01 millions d'unités.

La croissance remarquable de Yadea est attribuée non seulement à sa connaissance de l'industrie et à sa vaste expérience, mais aussi à son engagement indéfectible envers l'innovation technologique. À chaque édition de l'EICMA, Yadea dévoile de nouveaux produits et technologies de pointe, soulignant son engagement à tenir ses promesses et à mettre en avant le rythme rapide de l'innovation technologique de Yadea. En 2022, Yadea a augmenté ses dépenses de R&D de 31,1 % sur un an. Actuellement, l'entreprise possède six centres de R&D technologique, un centre national de conception industrielle et deux laboratoires nationaux CNAS, employant plus de 1 000 experts en R&D et possédant plus de 1 800 brevets. Yadea se consacre à la maîtrise de l'innovation et de la technologie de base des véhicules électriques, en adhérant aux normes internationales de sécurité et de qualité, afin de fournir au monde des solutions écologiques de mobilité électrique de qualité supérieure.

Cette année, Yadea présente à nouveau un produit très attendu. Le suspense ne sera levé que lors de la conférence de lancement de nouveaux produits du 7 novembre. Le nouveau produit incarne des qualités de haute performance, de haute technologie et d'intelligence. Lors de l'EICMA de l'année dernière, Yadea a dévoilé la KEENESS VFD, qui offre des performances comparables à celle de la moto à essence 125 cc. Alors à quoi ressemblera l'offre de cette année et quelles percées intégrera-t-elle ? Pour le découvrir, participez à la conférence de lancement.

S'étendant sur un impressionnant espace d'exposition de 800 m2, Yadea présentera également la KEENESS avec de nouveaux designs et une vaste gamme de produits méticuleusement conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs, y compris des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des scooters électriques, des vélos électriques et des véhicules électriques à trois roues hautes performances. Rejoignez-nous au stand E52, Hall 18, et embarquez pour un voyage passionnant dans l'avenir de la mobilité verte avec Yadea !

Contact pour les relations publiques :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2257137/image_1.jpg

SOURCE Yadea