Электризующая премьера Yadea на выставке EICMA 2023: что нас ожидает

МИЛАН, 1 нояб. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Yadea, мировой лидер в области электрического двухколесного транспорта, набирает обороты для своего шестого участия в выставке EICMA 2023, первоклассной мировой выставке мотоциклов, которая пройдет в период с 7 по 12 ноября. Этот год станет значительной вехой в истории компании Yadea благодаря впечатляющим продуктам, инновационным технологиям и обширному выставочному пространству. С нетерпением ожидаемое представление новейших изделий и революционных технологий компании назначено на 15:45 в день открытия выставки EICMA.

Альтернативная энергия для устойчивого развития транспорта должна оказаться в центре внимания на выставке. Компания Yadea впервые приняла участие в выставке EICMA в 2015 году, когда электрические мотоциклы во всем мире были редкостью. Более двух десятилетий опыта и накопленных знаний в области электрического двухколесного транспорта помогли компании Yadea завоевывать престижное первое место по годовому объему продаж шесть лет подряд. Продажи электрического двухколесного транспорта в 2022 достигли объема 14,01 миллиона единиц.

Выдающийся рост компании Yadea связан не только с глубокой отраслевой аналитикой и обширным опытом, но и с непреклонной приверженностью компании технологическим инновациям. На каждой выставке EICMA компания Yadea объявляет новые изделия и современнейшие технологии, подчеркивая свою приверженность выполнению обещаний и демонстрации быстрого темпа технологических инноваций Yadea. В 2022 году компания Yadea увеличила свои расходы на НИОКР на 31,1 % по сравнению с прошлым годом. В настоящее время она гордится шестью центрами НИОКР, занятыми развитием технологий, одним национальным центром промышленного проектирования и двумя национальными лабораториями с аккредитацией CNAS, в которых занято более 1000 специалистов по НИОКР и которые зарегистрировали более 1800 патентов. Компания Yadea привержена разработке инноваций и ключевых технологий для электрических транспортных средств с соблюдением международных стандартов безопасности и качества, чтобы предлагать миру превосходные экологичные решения для электрической мобильности.

В этом году компания Yadea снова представит страстно ожидаемое изделие. Вуаль неизвестности будет поднята только на конференции, посвященной выпуску нового продукта, которая пройдет 7 ноября. Несмотря на это, можно сказать, что в изделии будут воплощены такие качества, как высокая эффективность, технологичность и интеллектуальность. На выставке EICMA в прошлом году компания Yadea представила модель KEENESS VFD с характеристиками, не уступающими бензиновому мотоциклу с двигателем объемом 125 кубических сантиметров. Каким же будет предложение этого года и какие в нем будут реализованы прорывы? Чтобы узнать ответ на эти вопросы, присоединяйтесь к конференции, посвященной выпуску нового продукта.

Занимая впечатляющее выставочное пространство площадью 800 м2, компания Yadea также продемонстрирует новые варианты дизайна мотоциклов KEENESS и расширенный ассортимент изделий, мастерски изготовленных с учетом потребностей пользователей, включая мощные электромотоциклы, электромопеды, электроскутеры, электровелосипеды и электрические трехколесные транспортные средства. Посетите наш стенд E52 в выставочном зале 18, чтобы отправиться в восхитительное путешествие в будущее зеленого транспорта с компанией Yadea!

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2257137/image_1.jpg

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