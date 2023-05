Il resort AZULIK AlUla comprenderà 76 ville di lusso a partire dal 2027.

Progettato in linea con le Procedure di sostenibilità di AlUla, il resort metterà in contatto gli ospiti col patrimonio naturale e umano circostante.

Lo sviluppo promuoverà vantaggi socioeconomici, tra cui oltre 300 nuovi posti di lavoro.

ALULA, Arabia Saudita, 23 maggio 2023 /PRNewswire/ -- La Royal Commission for AlUla (RCU) svilupperà un nuovo resort all'interno del masterplan Journey Through Time (JTT), progettato in armonia con l'ambiente naturale e in linea con le Procedure di sostenibilità di AlUla, l'iniziativa green saudita e Vision 2030.

Il resort AZULIK AlUla è una splendida struttura di lusso ecologica nel polo Orizzonte Nabateo del masterplan JTT, immersa nei canyon nelle vicinanze del villaggio equestre di AlMutadil e di Wadi AlFann, un'antica valle che presto ospiterà nel suo paesaggio opere d'arte su larga scala.

Il resort, in programma per il 2027, ospiterà 76 lussuose ville di sei tipologie diverse, spa, VIP club, lounge di benvenuto, ristorazione aperta tutto il giorno e un museo SFER IK. Con disegni raffinati ispirati all'ecosistema naturale e alle scogliere di arenaria circostanti, le facciate esterne ondulanti del resort utilizzeranno materiali e fibre naturali intrecciati in diversi strati.

Il resort AZULIK AlUla promuoverà il legame col patrimonio di AIUIa e l'ecologia e la biodiversità dell'area. Ad esempio, lo sviluppo proteggerà e incorporerà le antiche iscrizioni rupestri nelle vicinanze e utilizzerà un sistema naturale di corsi d'acqua esistenti per alimentare l'irrigazione e proteggere dalle inondazioni. All'interno della proprietà non sarà consentito il traffico di veicoli privati, ma sarà disponibile un sistema di mobilità completamente elettrico, oltre a percorsi a cavallo e sul cammello e sentieri escursionistici per consentire agli ospiti di godere dei dintorni.

Gestito dal marchio di lusso messicano AZULIK e progettato da Roth Architecture, il resort offrirà sistemazioni eleganti agli ospiti e porterà vantaggi socioeconomici alla comunità di AlUla. Una volta pienamente operativo, AZULIK AlUla Resort creerà oltre 300 nuovi posti di lavoro. Oltre ai materiali locali e agli appaltatori ricercati per la costruzione, la maggior parte delle forniture operative saranno ricercate ad AlUla e in tutto il Regno dell'Arabia Saudita, per dare ulteriore impulso alla crescita economica regionale.

John Northen, Vicepresidente Hotel e Resort della RCU, ha dichiarato: "AZULIK AlUla è incentrato sul concetto di sostenibilità e sul legame col patrimonio naturale e umano che circonda questa magnifica proprietà. Insieme alla sua vicinanza al villaggio equestre di AlMutadil e a Wadi AlFann, entrambi in fase di sviluppo, questo resort è uno dei numerosi asset che contribuiscono alla crescita di AlUla come destinazione leader in linea col nostro masterplan Journey Through Time."

Il fondatore e CEO di AZULIK, Roth, ha dichiarato: "Come tribù, ci sentiamo onorati di portare la visione di AZULIK ad AlUla. È con gratitudine e profondo rispetto che intraprendiamo un viaggio nella vivace tradizione e cultura di AlUla. Radicato nel suo paesaggio naturale unico, stiamo dando il via a un progetto che ci preme alquanto e che è in linea coi valori del nostro marchio. Questi sono i primi passi compiuti insieme e sono certo che intraprenderemo un percorso meraviglioso ed entusiasmante".

Nota per i redattori:

Si scrive sempre AlUla, non Al-Ula.

Informazioni sulla Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) è stata istituita con decreto reale nel luglio 2017 per preservare e sviluppare AlUla, una regione di eccezionale importanza naturale e culturale nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Il piano a lungo termine della RCU delinea un approccio responsabile, sostenibile e sensibile allo sviluppo urbano ed economico, che preserva il patrimonio storico e naturalistico dell'area, proponendo AlUla come luogo ideale da visitare ma anche dove vivere e lavorare. Ciò comprende un'ampia gamma di iniziative in ambito archeologico, turistico, culturale, educativo e artistico, che rispecchiano l'impegno nel soddisfare le priorità di diversificazione economica, responsabilizzazione delle comunità locali e conservazione del patrimonio del programma Vision 2030 del Regno dell'Arabia Saudita.

Informazioni su Roth Architecture

Creato da Roth, fondatore e CEO di AZULIK, Roth Architecture è uno studio premiato a livello internazionale che si identifica con un modo di ideare, modellare, progettare e costruire, in cui la natura e la sua conservazione sono una priorità. In qualità di team creativo, ambisce a trovare soluzioni originali ed ecocentriche in risposta alle esigenze della vita quotidiana; lo studio tiene in considerazione l'architettura e la sua funzionalità per offrire possibilità che promuovano la coesistenza armoniosa tra natura e architettura.

Prende come punto di partenza le dinamiche degli abitanti nello spazio e migliora la loro esperienza creando atmosfere immersive che combinano la presenza di elementi naturali con strutture architettoniche costruite col minor impatto ambientale.

