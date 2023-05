Le complexe AZULIK AlUla Resort comprendra 76 villas de luxe et sera inauguré en 2027

Conçu conformément à la charte de durabilité d'AlUla, le centre de villégiature établira un lien entre les hôtes et le patrimoine naturel et humain environnant

Le projet aura des retombées socio-économiques, notamment la création de plus de 300 emplois

ALULA, Arabie Saoudite, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) développera un nouveau complexe hôtelier dans le cadre du plan directeur Journey Through Time (JTT), conçu en harmonie avec l'environnement naturel et aligné sur la Charte de durabilité d'AlUla, l'Initiative verte saoudienne et la Vision 2030.

Le complexe AZULIK AlUla Resort est une superbe propriété de luxe écologique située dans le district de l'horizon nabatéen du plan directeur JTT, nichée dans les canyons près du village équestre AlMutadil et de Wadi AlFann, une ancienne vallée qui accueillera bientôt des œuvres d'art à grande échelle dans le paysage.

Prévu pour 2027, le complexe comprendra 76 villas de luxe de six variétés différentes, un spa, un club VIP, des salons d'accueil, des restaurants ouverts toute la journée et un musée SFER IK. Avec des designs fluides inspirées par l'écosystème naturel et les falaises de grès environnantes, les extérieurs ondulants du complexe utiliseront des matériaux et des fibres naturels tissés en plusieurs couches.

L'AZULIK AlUla Resort favorisera le lien avec le patrimoine d'AlUla, l'écologie et la biodiversité de la région. Par exemple, le projet protégera et intégrera les anciennes inscriptions rupestres situées à proximité, et utilisera un système naturel de voies d'eau existantes pour alimenter l'irrigation et se prémunir contre les inondations. Aucun véhicule privé ne sera autorisé à circuler sur la propriété ; à la place, un système de mobilité entièrement électrique sera mis en place, ainsi que des chemins pour les chevaux et les chameaux, et des sentiers de randonnée pour permettre aux visiteurs de profiter des environs.

Exploité par la marque de luxe mexicaine AZULIK et conçu par Roth Architecture, le complexe offrira un hébergement élégant à ses clients et apportera des avantages socio-économiques à la communauté d'AlUla. Une fois pleinement opérationnel, le complexe AZULIK AlUla Resort créera plus de 300 nouveaux emplois. Outre les matériaux et les entrepreneurs locaux recherchés pour la construction, la plupart des fournitures opérationnelles proviendront d'AlUla et de l'ensemble de l'Arabie saoudite, afin de stimuler davantage la croissance économique régionale.

John Northen, vice-président de RCU pour les hôtels et les centres de villégiature, a déclaré : « AZULIK AlUla est centré sur le concept de durabilité et de connexion avec le patrimoine naturel et humain qui entoure cette magnifique propriété. Outre sa proximité avec le village équestre AlMutadil et Wadi AlFann, tous deux en cours de développement, ce complexe est l'un des nombreux atouts contribuant à la croissance d'AlUla en tant que destination de premier plan, conformément à notre plan directeur Journey Through Time. »

Roth, fondateur et PDG d'AZULIK, a déclaré : « En tant que tribu, nous sommes honorés d'apporter la vision d'AZULIK à AlUla. C'est avec gratitude et un profond respect que nous entamons un voyage dans le patrimoine et la culture dynamiques d'AlUla. Enracinés dans son paysage naturel unique, nous entamons un projet qui nous tient à cœur et qui correspond aux valeurs de notre marque. Il s'agit de nos premiers pas ensemble et je suis convaincu que nous allons emprunter un chemin magnifique et passionnant. »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

À propos de Roth Architecture

Fondé par Roth, le fondateur et PDG d'AZULIK, Roth Architecture est un cabinet international qui s'identifie à une manière de concevoir, de modeler, de projeter et de construire où la nature et sa préservation sont une priorité. En tant qu'équipe créative, elle vise à trouver des solutions originales et éco-centrées aux besoins de la vie quotidienne ; le studio réfléchit à l'architecture et à sa fonctionnalité pour offrir des possibilités qui intègrent la coexistence du naturel et de l'architectural.

Elle prend comme point de départ la dynamique des habitants dans l'espace et améliore leur expérience en créant des atmosphères immersives qui combinent la présence d'éléments naturels avec des structures architecturales construites avec le plus faible impact environnemental.

www.roth-architecture.com/

