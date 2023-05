Royal Commission for AlUla amplia seu portfólio de ofertas de hospitalidade com planos para o AZULIK AlUla, um novo resort ecológico de luxo

O AZULIK AlUla Resort contará com 76 casas de luxo que serão inauguradas até 2027.

Projetado de acordo com o AlUla Sustainability Charter, o resort conectará os hóspedes com o patrimônio natural e humano circundante.

O empreendimento oferecerá benefícios socioeconômicos, incluindo mais de 300 novos empregos.

ALULA, Arábia Saudita, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Royal Commission for AlUla (RCU) desenvolverá um novo resort dentro do plano diretor Journey Through Time (JTT), projetado em harmonia com o meio ambiente natural e alinhado com o Sustainability Charter for AlUla, Iniciativas Arábia Saudita Verde e Visão 2030.

Royal Commission for AlUla grows its portfolio of hospitality offerings with plans for AZULIK AlUla, a new eco-luxury resort Royal Commission for AlUla grows its portfolio of hospitality offerings with plans for AZULIK AlUla, a new eco-luxury resort Royal Commission for AlUla grows its portfolio of hospitality offerings with plans for AZULIK AlUla, a new eco-luxury resort Royal Commission for AlUla grows its portfolio of hospitality offerings with plans for AZULIK AlUla, a new eco-luxury resort

O AZULIK AlUla Resort é uma propriedade ecológica de luxo deslumbrante do plano diretor JTT no distrito dos Nabateus, localizado entre os cânions próximos ao empreendimento do vilarejo equestre de AlMutadil e Wadi AlFann, um vale antigo que em breve abrigará obras de arte em larga escala na paisagem.

Projetado para ser inaugurado em 2027, o resort contará com 76 casas de luxo de seis tipos diferentes, spa, clube VIP, espaços de recepção, restaurantes durante todo o dia e um museu SFER IK. Com projetos fluidos inspirados no ecossistema natural e nas falésias de arenito que circundam a região, as fachadas ondulantes do resort utilizarão materiais naturais e fibras entrelaçadas em várias camadas.

O AZULIK AlUla Resort promoverá a conexão com o patrimônio de AlUla e a ecologia e a biodiversidade da região. Por exemplo, o empreendimento protegerá e incorporará as inscrições artísticas antigas das rochas próximas e utilizará um sistema natural de hidrovias existentes para alimentar a irrigação e proteger contra inundações. O tráfego de veículos privativos não será permitido no local. E em vez disso, será oferecido um sistema de mobilidade totalmente elétrico, juntamente com percursos para cavalos e camelos, e trilhas para caminhada para os hóspedes aproveitarem a região ao redor.

Operado pela marca de luxo mexicana AZULIK e projetado pela Roth Architecture, o resort oferecerá acomodações elegantes para os hóspedes e benefícios socioeconômicos para a comunidade AlUla. Quando estiver funcionando totalmente, o AZULIK AlUla Resort criará mais de 300 novos empregos. Além dos materiais e empreiteiros locais empregados na construção, a maioria dos suprimentos operacionais será buscado em ALula e em todo o Reino da Arábia Suadita para promover ainda mais o crescimento econômico regional.

John Northen, vice-presidente de hotéis e resorts da RCU, disse: "A AZULIK AlUla está centrada no conceito de sustentabilidade e conexão com o patrimônio natural e humano em torno desta magnífica propriedade. Juntamente com sua proximidade com o vilarejo equestre de AlMutadil e Wadi AlFann, ambos em desenvolvimento, este resort é uma das vários propriedades que contribuem para o crescimento de AlUla como o principal destino de acordo com nosso plano diretor Journey Through Time".

Roth, fundador e CEO da AZULIK, disse: "Como uma Tribo, estamos honrados em levar a visão da AZULIK para AlUla. É com gratidão e profundo respeito que embarcamos em uma jornada pelo patrimônio e pela e cultura vibrantes de AlUla. Enraizada em sua paisagem natural única, iniciamos um projeto que tanto toque o nosso coração quanto compartilhe os valores da nossa marca. Esses são nossos primeiros passos juntos e estou confiante de que trilharemos um caminho belo e empolgante".

Nota para os editores:

Sempre se escreve AlUla/e não Al-Ula.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com o objetivo de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural localizada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e histórico da região ao mesmo tempo em que estabelece AlUla como um local desejado para viver, trabalhar e visitar. Esse plano engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de atender às prioridades de diversificação econômica, empoderamento da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Sobre a Roth Architecture

Fundada por Roth, fundador e CEO da AZULIK, a Roth Architecture é uma empresa premiada internacionalmente que se identifica com uma forma de criar, modelar, projetar e construir tendo a natureza e sua preservação como prioridade. Como uma equipe criativa, seu objetivo é encontrar soluções originais e centradas na ecologia para atender às necessidades do dia a dia; o estúdio reflete sobre a arquitetura e sua funcionalidade para oferecer possibilidades que incorporem a coexistência do natural e da arquitetura.

O estúdio usa a dinâmica dos habitantes no espaço como ponto de partida e aprimora a experiência deles, criando ambientes imersivos que combinam a presença de elementos naturais com estruturas arquitetônicas construídas com o menor impacto ambiental possível.

www.roth-architecture.com/

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082348/RCU_1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082349/RCU_2.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082350/RCU_3.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2082351/RCU_4.jpg

FONTE The Royal Commission for AlUla (RCU)

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)