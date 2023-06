LA TECNOLOGIA SVIZZERA DI WINTRADO CONQUISTA IL MERCATO FOREX

LUCERNA, Svizzera, 5 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Wintrado Technologies, fornitore leader di software finanziario svizzero con sede a Lucerna, si è fatto un nome grazie allo sviluppo di soluzioni software B2B innovative con marchio svizzero per il mercato finanziario globale. Dalla sua fondazione nel 2017, l'azienda ha ampliato la sua presenza in cinque Paesi e ha sviluppato una gamma impressionante di soluzioni software.

Wintrado Technologies

La prima piattaforma sviluppata, Wintrado NEO, è una piattaforma di trading facile da usare ma divertente, ideale per le accademie di trading, i principianti del trading e i giocatori. Grazie alla sua funzionalità e affidabilità, Wintrado NEO ha già raggiunto una posizione di leadership nel mercato dei software di brokeraggio poco dopo il suo lancio.

Wintrado PRO, l'ultimo e più avanzato sviluppo della società, offre ai trader innumerevoli possibilità, dall'analisi di mercato al copy trading, dai programmi di affiliazione ai concorsi. Con caratteristiche quali quattro bridge integrati, due sistemi di chiamata VoIP, 16 fornitori di pagamenti e interfaccia utente in 18 lingue, Wintrado PRO offre versioni desktop e mobile per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Con l'accesso alla liquidità e al mercato azionario statunitense fornito dai partner, la piattaforma è pronta per un'ulteriore crescita illimitata.

Le piattaforme di trading di Wintrado Technologies hanno ottenuto un alto riconoscimento nel settore per la loro qualità e affidabilità. Ciò è confermato dai numerosi brevetti software depositati negli Stati Uniti e in Irlanda. Con la presenza alle principali fiere globali del settore fintech a Londra, Hong Kong, Shanghai, Dubai e Limassol, l'azienda sta sottolineando il suo riconoscimento globale.

La rapida implementazione della piattaforma Wintrado PRO, che consente a qualsiasi broker di andare online entro 3-5 giorni, è un'ulteriore prova dell'eccezionale competenza dell'azienda svizzera.

Wintrado Technologies è determinata a dimostrare ulteriormente la sua esperienza, la qualità e l'affidabilità svizzera nel settore del software finanziario e a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader sul mercato con il lancio della nuova piattaforma di trading PRO.

