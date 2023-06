LA TECHNOLOGIE SUISSE DE WINTRADO CONQUIERT LE FOREX

LUCERNE, Suisse, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Wintrado Technologies, un fournisseur suisse de logiciels financiers de premier plan basé à Lucerne, s'est fait un nom en développant des solutions logicielles B2B innovantes suisses pour le marché financier mondial. Depuis sa fondation en 2017, l'entreprise a étendu sa présence dans cinq pays et développé une gamme impressionnante de solutions logicielles.

La première plateforme, Wintrado NEO, est une plateforme de trading facile à utiliser et amusante, idéale pour les académies de trading, les débutants en trading et les joueurs. Grâce à ses fonctionnalités et à sa fiabilité, Wintrado NEO a atteint une position de leader sur le marché des logiciels de courtage peu de temps après son lancement.

Wintrado PRO, le développement le plus récent et le plus avancé de la société, offre aux traders d'innombrables possibilités, allant de l'analyse de marché au copy trading en passant par les programmes d'affiliation et la concurrence. Avec ses quatre ponts intégrés, deux systèmes d'appel VoIP, 16 fournisseurs de paiement et une interface utilisateur en 18 langues, Wintrado PRO offre des versions pour ordinateur de bureau et téléphone afin de répondre à tous les besoins des clients. Avec l'accès à la liquidité et au marché des actions américaines fourni par les partenaires, la plateforme est prête pour une croissance illimitée.

Les plateformes de trading de Wintrado Technologies ont acquis une grande reconnaissance dans l'industrie pour leur qualité et leur fiabilité. Cette reconnaissance est confirmée par plusieurs brevets logiciels déposés aux États-Unis et en Irlande. Avec sa présence aux principaux salons mondiaux de la fintech à Londres, Hong Kong, Shanghai, Dubaï et Limassol, l'entreprise assoit sa position internationale.

Le déploiement rapide de la plateforme Wintrado PRO, qui permet à tout courtier d'être en ligne dans un délai de 3 à 5 jours, est une preuve supplémentaire de l'expertise exceptionnelle de la société suisse.

Wintrado Technologies est déterminée à prouver son expertise, sa qualité suisse et sa fiabilité dans le domaine des logiciels financiers. La société veut aussi renforcer encore sa position de leader sur le marché avec le lancement de la nouvelle plateforme de trading PRO.

