Lancio del razzo degli astronauti sauditi nello spazio fissato per il 21 maggio 2023

CAPO CANAVERAL, Fla., 14 maggio 2023 /PRNewswire/- La NASA ha rivelato la data di lancio della missione degli astronauti sauditi: il 2 maggio 2023. Quindi, in questa data, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni partiranno dalla International Space Station per un volo nello spazio.

Il lancio è stato programmato dopo aver completato il programma di formazione. Questo lancio fa parte del programma degli astronauti dell'Arabia Saudita, mira a realizzare le ambizioni saudite nella ricerca spaziale e a raggiungere gli obiettivi di Vision 2030.

Astronauts Rayyanah Barnawi and Ali AlQarni

La Saudi Space Commission (SSC) ha confermato che questo viaggio nello spazio durerà 12 giorni, partendo dagli Stati Uniti e, cosa ancora più importante, farà storia. In effetti, gli astronauti condurranno 14 esperimenti scientifici pionieristici in microgravità, destinati ad aiutare scienziati e ricercatori a progettare nuovi modi per fornire condizioni adeguate all'uomo, compresa la pioggia artificiale. I loro risultati miglioreranno la posizione globale dell'Arabia Saudita nel campo dell'esplorazione spaziale e a servizio dell'umanità. Confermerà inoltre il ruolo dei centri di ricerca sauditi nel produrre un impatto scientifico in questo campo. Gli astronauti condurranno anche tre esperimenti di sensibilizzazione educativa con 12.000 studenti sauditi tramite un feed dal vivo.

Una volta completata, questa missione fa dell'Arabia Saudita uno dei pochi Paesi ad aver avuto contemporaneamente a bordo dell'International Space Station due astronauti con la stessa nazionalità. Il suo successo migliorerà la sua posizione globale nel campo dell'esplorazione spaziale e dei servizi per l'umanità. Porrà una pietra miliare nel programma degli astronauti, progettato per preparare futuri astronauti e ingegneri attraverso programmi educativi e di formazione di qualità, con la partecipazione a esperimenti scientifici, ricerca internazionale e future missioni legate allo spazio, raggiungendo gli obiettivi di Vision 2030.

Il programma degli astronauti svolge un ruolo importante nella comunità globale della ricerca scientifica spaziale e nei servizi per l'umanità e il suo futuro, e sono fiduciosi che la ricerca spaziale avrà un impatto sul futuro dei vari settori e della nazione, ispirando una futura generazione di scienziati e aspiranti astronauti e incoraggiando un maggior numero di giovani studenti a seguire delle carriere STEM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076210/Saudi_Space_Commission.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4034112/SSC_Logo.jpg

SOURCE Saudi Space Commission (SCC)