Le lancement de la fusée des astronautes saoudiens dans l'espace est prévu le 21 mai 2023

CAP CANAVERAL, Floride, 14 mai 2023 /PRNewswire/ -- La NASA a révélé la date de lancement de la mission des astronautes saoudiens : 21 mai 2023. Par conséquent, ce jour-là, Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni doivent partir pour la Station spatiale internationale dans un vol spatial habité.

Le lancement a été fixé après avoir terminé leur programme de formation. Ce lancement fait partie du programme des astronautes de l'Arabie saoudite, il vise à réaliser les ambitions saoudiennes dans la recherche spatiale et à atteindre les objectifs de Vision 2030.

Astronauts Rayyanah Barnawi and Ali AlQarni

La Commission spatiale saoudienne (SSC) a confirmé que ce voyage dans l'espace durera 12 jours, décollera des États-Unis et, plus important encore, entrera dans l'histoire. En effet, les astronautes mèneront 14 expériences scientifiques pionnières en microgravité qui sont destinées à aider les scientifiques et les chercheurs à concevoir de nouvelles façons de fournir des conditions appropriées pour les humains - y compris le travail de la pluie artificielle. Les résultats renforceront la position mondiale de l'Arabie saoudite dans le domaine de l'exploration spatiale et du service à l'humanité. Cela confirmera également le rôle des centres de recherche saoudiens pour avoir un impact scientifique dans ce domaine. Les astronautes mèneront également trois expériences de sensibilisation à l'éducation avec 12 000 étudiants saoudiens via un flux en direct.

Cette mission une fois accomplie place l'Arabie saoudite comme l'un des rares pays à avoir eu deux astronautes de la même nationalité simultanément à bord de la Station spatiale internationale. Son succès renforcera sa position mondiale dans le domaine de l'exploration spatiale et du service à l'humanité. Elle constituera une pierre angulaire du programme des astronautes qui vise à préparer les futurs astronautes et ingénieurs, grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité, à la participation à des expériences scientifiques, à la recherche internationale et à de futures missions liées à l'espace, atteignant les objectifs de Vision 2030.

Le programme des astronautes joue un rôle important dans la communauté mondiale de la recherche scientifique spatiale et au service de l'humanité et de son avenir, tout comme il est convaincu que la recherche spatiale aura un impact sur l'avenir des industries et de la nation, inspirant une génération future de scientifiques et d'astronautes en herbe, et encourager davantage de jeunes étudiants à suivre des carrières STEM.

