Lesaffre rafforza la sua presenza negli Stati Uniti

Lesaffre, uno dei principali operatori mondiali nel settore della fermentazione e dei microrganismi, annuncia una serie di investimenti negli Stati Uniti per rafforzare la propria presenza geografica nella regione, rispondere alla crescita nel settore della nutrizione e della salute e servire meglio i propri clienti.

MARCQ-EN-BARŒUL, Francia, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lesaffre, presente negli Stati Uniti dal 1978, impiega oltre 600 persone nel Baking Center™ e nella sede centrale del paese dove vengono prodotti lievito, batteri e ingredienti per la panificazione. Il Gruppo continua a crescere attraverso diversi investimenti di capitale e acquisizioni, ampliando la propria presenza e adattandosi alle nuove esigenze dei propri clienti nei settori della nutrizione, della salute e delle biotecnologie.

Con l'obiettivo di nutrire 9 miliardi di esseri umani entro il 2050, Lesaffre sta investendo sia in nuove attrezzature che in ricerca e sviluppo per essere il più vicino possibile ai suoi clienti e offrire loro le soluzioni più pertinenti, nel rispetto delle risorse limitate del pianeta. L'ulteriore espansione negli Stati Uniti è strategica per Lesaffre, per questo motivo sono stati effettuati svariati investimenti nel 2023.

Il 10mo fermentatore per l'impianto di lievitazione di Cedar Rapids nel Iowa

Per soddisfare la crescente domanda nei settori della nutrizione e delle biotecnologie e continuare a fornire un buon servizio ai clienti esistenti, Red Star Yeast, LLC, ha inaugurato un nuovo fermentatore il 31 agosto. Questa capacità supplementare di servire i settori della panificazione, della nutrizione, della salute e delle biotecnologie offre flessibilità e adattabilità ai clienti, consentendo a Lesaffre e a Red Star Yeast Company di spingersi oltre nella ricerca di soluzioni per affrontare le sfide alimentari di domani.

Il nuovo essiccatore per l'impianto dell'estratto di lievito di Cedar Rapids nel Iowa

Nello stabilimento Cedar Rapids nel Iowa, Lesaffre ha investito in un nuovo essiccatoio per soddisfare lo sviluppo di Phileo, la Business Unit di Lesaffre dedicata alla nutrizione animale e alla salute dei clienti, adottando al contempo un approccio più rispettoso dell'ambiente, limitando le emissioni di CO 2 .

Acquisizione di tecnologie di ingegneria genomica

Lesaffre ha acquisito le competenze da un'azienda di bioscienze con sede nel Massachusetts che si concentra su molecole di derivazione naturale a beneficio della salute umana, che entra a far parte del Lesaffre Institute of Science and Technology. Questo investimento amplia le competenze in ingegneria metabolica della Recombia Biosciences, entità Lesaffre, con l'apertura di nuovi laboratori nel novembre 2023.

Questo nuovo investimento consentirà a Lesaffre e Recombia di esplorare il potenziale dei metaboliti vegetali prodotti attraverso processi di fermentazione di precisione in batteri e lieviti, oltre alle loro molteplici interazioni con i microrganismi.

Lesaffre - Lavorare insieme per nutrire e proteggere meglio il pianeta.

