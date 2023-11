Lesaffre renforce sa présence aux États-Unis

Lesaffre, acteur majeur de la fermentation et des micro-organismes, annonce des investissements aux États-Unis pour y renforcer sa présence, pour répondre à la croissance dans le domaine de la nutrition et de la santé et pour mieux servir ses clients.

MARCQ-EN-BARŒUL, France, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lesaffre, présent aux États-Unis depuis 1978, y emploie plus de 600 personnes dans ses usines de levures, de bactéries et d'ingrédients de panification, son Baking Center™ et son siège social. Le groupe poursuit sa croissance grâce à plusieurs investissements et acquisitions, renforçant son empreinte géographique et s'adaptant aux nouveaux besoins des clients dans plusieurs domaines : la nutrition, la santé et les biotechnologies.

Avec l'objectif de nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050, Lesaffre investit dans de nouveaux équipements et dans la R&D pour être au plus près de ses clients et leur proposer des solutions pertinentes, tout en respectant les ressources limitées de la planète. La poursuite du développement aux Etats-Unis est stratégique pour le Groupe, c'est pourquoi de nombreux investissements ont été réalisés en 2023.

Le 10ème fermenteur de l'usine de levure de Cedar Rapids, Iowa

Pour répondre à la demande croissante dans les secteurs de la nutrition et de la biotechnologie tout en continuant à bien servir ses clients, Red Star Yeast, LLC, a inauguré un nouveau fermenteur le 31 août. Cette capacité de production supplémentaire pour servir les secteurs de la boulangerie, de la nutrition, de la santé et de la biotechnologie offre flexibilité et adaptabilité aux clients, permettant à Lesaffre et à Red Star Yeast Company d'aller plus loin dans la recherche de solutions pour faire face aux défis alimentaires de demain.

Le nouveau séchoir de l'usine d'extraits de levure à Cedar Rapids, Iowa

Sur ce site de Cedar Rapids, dans l'Iowa, Lesaffre a investi dans un nouveau séchoir pour répondre à la demande croissante de Phileo, la Business Unit de Lesaffre dédiée à la nutrition et à la santé animale, tout en adoptant une approche plus respectueuse de l'environnement en limitant ses émissions de CO2.

Acquisition de nouvelles technologies

Lesaffre a acquis les savoir-faire d'une société de biosciences basée dans le Massachusetts qui se spécialise dans les molécules d'origine naturelle au service de la santé humaine, et qui rejoint l'Institut des sciences et technologies de Lesaffre. Cet investissement élargit les capacités en ingénierie métabolique de Recombia Biosciences, entité de Lesaffre, avec l'ouverture de nouveaux laboratoires en novembre 2023.

