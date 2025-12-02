LONGi pubblica i dati globali della tecnologia BC testata sul campo: performance e affidabilità superiori a ogni aspettativa

LONDRA, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- LONGi ha annunciato i risultati delle performance globali sul campo della sua piattaforma tecnologica Back Contact (BC) e del modulo Hi-MO9. Dopo il lancio di questa tecnologia, in collaborazione con clienti globali e autorevoli istituzioni di terze parti, LONGi ha avviato un programma sistematico di test sul campo a livello globale; i dati dimostrano che Hi-MO9 presenta stabilità e coerenza superiori alle aspettative in termini di performance effettive di generazione energetica, vantaggi economici del sistema e adattabilità ambientale.

LONGi's Sanya Hainan PV Empirical Project

I report sui dati provenienti da numerose organizzazioni di servizi tecnici di fama internazionale indicano che, rispetto ai tradizionali moduli TOPCon, i moduli BC di LONGi fanno registrare una crescita stabile nella generazione di energia watt per watt in tutto il mondo, con margini di guadagno compresi tra l'1,21% e il 3,92%, oltre a performance particolarmente eccezionali in determinati scenari.

Rendimenti robusti nei climi europei

Una valutazione condotta dal rinomato fornitore europeo di servizi tecnici Enertis Applus+ per un progetto fotovoltaico con tracker monoassiale da 47 MW a Siviglia, in Spagna, ha dimostrato che Hi-MO9 ha raggiunto 2.209 ore equivalenti a pieno carico nel primo anno di funzionamento, con una produzione di energia watt per watt superiore, compresa tra il 2,4% e il 3,4%, rispetto ai moduli TOPCon nello stesso sito. Calcoli completi indicano che il suo LCOE è stato ridotto rispettivamente del 3,92% e del 4,47%.

Altri progetti di valutazione condotti dall'autorevole istituto IPVF hanno ulteriormente convalidato la stabilità dei miglioramenti prestazionali di Hi-MO9. L'analisi dei dati operativi di due impianti fotovoltaici da 50 MW montati a terra, in Francia e Danimarca, ha dimostrato che la generazione di energia watt per watt dell'Hi-MO9 era mediamente superiore dell'1,84% rispetto a quella dei moduli TOPCon, mentre il LCOE era rispettivamente inferiore del 3,32% e del 2,43% rispetto a quello della tecnologia TOPCon.

Bassa temperatura dell'hot spot per una maggior sicurezza

Oltre ai significativi miglioramenti in termini di generazione dell'energia, la tecnologia HPBC 2.0 integrata nell'Hi-MO9 offre valore grazie alle sue rivoluzionarie performance con hot spot a bassa temperatura. I dati raccolti sul campo dimostrano che, in condizioni di ombreggiamento parziale comuni, Hi-MO9 sopprime efficacemente l'effetto hot spot, con temperature degli hot spot nettamente inferiori rispetto a quelle dei moduli convenzionali. Ciò riduce sostanzialmente i rischi di invecchiamento dei materiali, di degrado energetico e persino i potenziali rischi di incendio causati dal surriscaldamento localizzato, offrendo una solida garanzia di funzionamento affidabile dell'impianto per oltre 25 anni.

Il programma globale di test sul campo di LONGi per Hi-MO9 rappresenta un nuovo paradigma per la valutazione del valore tecnologico basato su verifiche sistematiche, a lungo termine e nel mondo reale. I risultati dimostrano i vantaggi globali e principali dell'Hi-MO9 in termini di guadagno nella generazione di energia, controllo LCOE e adattabilità ambientale. Ciò rappresenta una pietra miliare nell'ulteriore applicazione su larga scala della tecnologia BC e fornisce ai clienti globali del settore fotovoltaico una base decisionale fondata sui fatti per valutare i percorsi tecnologici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834345/Sanya_Hainan_PV_Empirical_Project.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767420/5646782/LONGi_Logo.jpg