LONGi veröffentlicht globale BC-Technologie-Felddaten: Leistung und Zuverlässigkeit übertreffen die Erwartungen

LONDON, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- LONGi hat die weltweiten Feldleistungsergebnisse seiner Back-Contact-Technologieplattform (BC) und seines Hi-MO9-Moduls bekannt gegeben. In Zusammenarbeit mit globalen Kunden und renommierten unabhängigen Institutionen hat LONGi nach der Einführung der Technologie ein systematisches globales Feldtestprogramm initiiert. Die Daten zeigen, dass Hi-MO9 eine Stabilität und Konsistenz aufweist, die die Erwartungen hinsichtlich der tatsächlichen Stromerzeugungsleistung, der wirtschaftlichen Vorteile des Systems und der Umweltverträglichkeit übertrifft.

LONGi's Sanya Hainan PV Empirical Project.

Datenberichte mehrerer international anerkannter technischer Dienstleistungsorganisationen zeigen, dass die BC-Module von LONGi im Vergleich zu den gängigen TOPCon-Modulen weltweit eine stabile Leistungssteigerung pro Watt erzielen, mit Steigerungsraten zwischen 1,21 % und 3,92 % und einer besonders herausragenden Leistung in bestimmten Szenarien.

Robuste Erträge in allen europäischen Klimazonen

Eine Bewertung, die vom renommierten europäischen technischen Dienstleister Enertis Applus+ für ein 47-MW-PV-Projekt mit einachsigen Nachführsystemen in Sevilla, Spanien, durchgeführt wurde, ergab, dass der Hi-MO9 in seinem ersten Betriebsjahr 2.209 äquivalente Volllaststunden erreichte, wobei die Watt-für-Watt-Stromerzeugung um 2,4 % bis 3,4 % höher war als bei TOPCon-Modulen am selben Standort. Umfassende Berechnungen zeigen, dass die LCOE um 3,92 % bzw. 4,47 % gesenkt werden konnten.

Weitere Evaluierungsprojekte unter der Leitung des renommierten Instituts IPVF bestätigten die Stabilität der Leistungssteigerungen von Hi-MO9. Die Analyse der Betriebsdaten von zwei 50-MW-Freiflächen-PV-Anlagen in Frankreich und Dänemark ergab, dass die Watt-für-Watt-Stromerzeugung des Hi-MO9 im Durchschnitt um 1,84 % höher war als die von TOPCon-Modulen, während die LCOE um 3,32 % bzw. 2,43 % niedriger war als bei TOPCon.

Niedrige Hot-Spot-Temperatur für mehr Sicherheit

Neben den erheblichen Steigerungen bei der Stromerzeugung bietet die in Hi-MO9 integrierte HPBC 2.0-Technologie einen Mehrwert durch ihre revolutionäre Leistung bei niedrigen Hotspots. Felddaten zeigen, dass das Hi-MO9 unter üblichen Teilverschattungsbedingungen den Hot-Spot-Effekt wirksam unterdrückt, wobei die Hot-Spot-Temperaturen deutlich niedriger sind als bei herkömmlichen Modulen. Dies mindert grundlegend die Risiken der Materialalterung, Leistungsminderung und sogar potenzieller Brandgefahren, die durch lokale Überhitzung verursacht werden, und bietet eine solide Garantie für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb über 25 Jahre.

Das globale Feldtestprogramm von LONGi für Hi-MO9 stellt ein neues Paradigma für die Bewertung des technologischen Werts auf der Grundlage einer realen, langfristigen und systematischen Überprüfung dar. Die Ergebnisse belegen die umfassenden Vorteile des Hi-MO9 in Bezug auf Stromertragssteigerung, LCOE-Kontrolle und Umweltverträglichkeit. Dies stellt einen Meilenstein für die weitere großflächige Anwendung der BC-Technologie dar und bietet PV-Kunden weltweit eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage für die Bewertung von Technologiepfaden.

