LONGi publie des données de terrain sur la technologie BC mondiale : Les performances et la fiabilité dépassent les attentes

LONDRES, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- LONGi a annoncé les résultats de la performance globale sur le terrain de sa plateforme technologique Back Contact (BC) et du module Hi-MO9. En collaboration avec des clients internationaux et des institutions tierces faisant autorité, LONGi a lancé un programme systématique d'essais sur le terrain à l'échelle mondiale après le lancement de la technologie. Les données démontrent que le Hi-MO9 fait preuve d'une stabilité et d'une cohérence qui dépassent les attentes en matière de performance de production d'énergie, d'avantages économiques du système et d'adaptabilité à l'environnement.

LONGi's Sanya Hainan PV Empirical Project

Les rapports de données de plusieurs organisations de services techniques reconnues à l'international indiquent que, comparés aux modules TOPCon courants , les modules BC de LONGi atteignent une croissance stable en production d'énergie watt par watt dans le monde entier, avec des augmentations des marges allant de 1,21 % à 3,92 %, et des performances particulièrement remarquables dans certains scénarios.

De solides rendements dans tous les contextes européens

Une évaluation réalisée par le célèbre prestataire de services techniques européen Enertis Applus+ pour un projet photovoltaïque à tracker à un seul axe de 47 MW à Séville, en Espagne, a montré que le Hi-MO9 a atteint 2 209 heures de pleine charge équivalentes au cours de sa première année d'exploitation, avec une production d'énergie plus élevée de 2,4 % à 3,4 % par rapport à celle des modules TOPCon sur le même site. Des calculs détaillés indiquent que son coût actualisé de l'énergie (LCOE) a été réduit de 3,92 % et de 4,47 % respectivement.

D'autres projets d'évaluation menés par l'institut IPVF, qui fait autorité en la matière, ont encore validé la stabilité des gains de performance de Hi-MO9. L'analyse des données opérationnelles de deux centrales photovoltaïques au sol de 50 MW, en France et au Danemark, a montré que la production d'électricité watt pour watt du Hi-MO9 était en moyenne plus élevée de 1,84 % par rapport à celle des modules TOPCon, tandis que le LCOE était plus faible de 3,32 % et 2,43 % respectivement par rapport à celui du TOPCon.

Faible température du point chaud pour une sécurité accrue

Au-delà des gains significatifs en termes de production d'énergie, la technologie HPBC 2.0 intégrée dans le Hi-MO9 apporte une valeur ajoutée grâce à ses performances révolutionnaires en matière de réduction des points chauds. Les données de terrain montrent que dans des conditions courantes d'ombrage partiel, le Hi-MO9 supprime efficacement l'effet de point chaud, avec des températures de point chaud nettement plus faibles par rapport à celles des modules conventionnels. Cela atténue fondamentalement les risques de vieillissement des matériaux, de dégradation de la puissance et même les risques d'incendie potentiels causés par une surchauffe localisée, ce qui constitue une garantie solide pour un fonctionnement fiable de l'usine pendant 25 ans.

Le programme mondial d'essais sur le terrain de LONGi pour le Hi-MO9 représente un nouveau paradigme pour l'évaluation de la valeur technologique basée sur une vérification réelle, à long terme et systématique. Les résultats montrent les énormes avantages de premier plan du Hi-MO9 en termes de gain de production d'énergie, de contrôle du LCOE et d'adaptabilité à l'environnement. Cela marque une étape importante dans l'application à grande échelle de la technologie BC et fournit aux clients mondiaux de l'industrie photovoltaïque une base de décision factuelle pour l'évaluation des voies d'accès à la technologie.

