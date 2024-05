LONGi stabilisce un nuovo record mondiale per l'efficienza delle celle solari in silicio, lanciando il modulo ultra efficiente basato su BC di seconda generazione

- L'innovativo produttore di pannelli solari annuncia un nuovo record del 27,30% per l'efficienza delle celle solari a eterogiunzione e contatto posteriore in silicio, consolidando la sua leadership nel settore globale dell'energia solare.

- LONGi presenta inoltre il suo nuovissimo modulo solare Hi-MO 9, caratterizzato da un'efficienza di conversione dei moduli solari in silicio leader del settore, con un valore fino al 24,43%

MADRID, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co. annuncia di aver battuto un altro record mondiale per l'efficienza delle celle solari al silicio, a soli 4 mesi dall'ultimo record mondiale stabilito in questo ambito il 7 maggio. Come certificato dall'Istituto tedesco per la ricerca sull'energia solare Hamelin (ISFH), le nuove celle solari in silicio HBC (eterogiunzione a contatto posteriore) progettate da LONGi hanno raggiunto un'efficienza del 27,30% in condizioni di laboratorio. Il nuovo record è stato annunciato durante un evento celebrativo in cui è stato presentato anche un nuovo prodotto, l'Hi-MO 9. Tra gli ospiti di questo evento erano presenti il fondatore e presidente di LONGi, Li Zhenguo, il vicepresidente Dennis She, lo scienziato capo Dott. Xu Xixiang e rappresentanti dei clienti da tutto il mondo.

LONGi’s founder and president, Li Zhenguo and Chief Scientist Dr. Xu Xixiang unveiling the new BC world record Hi-MO 9 module

LONGi ha consolidato la propria leadership nel settore globale dell'energia solare

L' annuncio segna per l'azienda il 17° record mondiale stabilito per l'efficienza delle celle solari da aprile 2021.

Questo risultato ha saldamente consolidato LONGi come leader nel settore del fotovoltaico in silicio cristallino: l'azienda è ora detentrice del doppio record mondiale sia per l'efficienza delle celle solari in silicio cristallino che per l'efficienza delle celle solari tandem in silicio cristallino-perovskite. Nel novembre 2023, LONGi ha annunciato di aver stabilito un ulteriore record mondiale del 33,9% per l'efficienza delle celle solari tandem in silicio cristallino-perovskite.

Presentazione del modulo Hi-MO 9

In occasione di un evento celebrativo tenutosi a Madrid, in Spagna, la sera del 7 maggio, LONGi ha lanciato il suo nuovissimo modulo di punta Hi-MO 9. Hi-MO 9 è un modulo solare con capacità fino a 660 W, basato sulla tecnologia delle celle solari HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) di 2° generazione e sul wafer TaiRay, un wafer di silicio lanciato da LONGi nel marzo 2024; il modulo Hi-MO 9 vanta un'efficienza di conversione fino al 24,43%, destinata a eccellere in una vasta gamma di ambienti difficili (compresi laghi, montagne e deserti).

Dennis She, Vice Presidente di LONGi Green Energy Technology Co., ha dichiarato: "Il nostro nuovo modulo Hi-MO 9 consente una generazione di energia leader a livello mondiale e supera altre tecnologie sul mercato a parità di resa. Inoltre, mantiene queste prestazioni per tutta la sua vita, poiché il modulo è progettato secondo i più alti standard di affidabilità. I proprietari di centrali elettriche possono essere certi che un impianto costruito con il modulo Hi-MO 9 li aiuterà a sfruttare il suolo nel modo più efficiente e a ottenere il massimo valore dalla luce solare".

I pannelli saranno prodotti presso la base di produzione dell'azienda a Jiaxing, riconosciuta dal World Economic Forum come Global Lighthouse Factory, ovvero come fabbrica rientrante in un gruppo di stabilimenti giudicati in grado di accelerare l'adozione delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale nel settore manifatturiero.

Informazioni su LONGi

Fondata nel 2000, LONGi si impegna a imporsi come azienda leader mondiale nel settore della tecnologia solare, concentrandosi sulla creazione di valore basata sul cliente per una trasformazione energetica completa.

Nell'ambito della sua missione di "Costruire un mondo verde utilizzando l'energia solare", LONGi si è dedicata all'innovazione tecnologica e ha creato cinque settori aziendali, che coprono celle e moduli wafer in monosilicio, soluzioni solari distribuite commerciali e industriali, soluzioni di energia verde e apparecchiature all'idrogeno. L'azienda ha affinato le proprie capacità di fornire energia verde e, più recentemente, ha anche adottato prodotti e soluzioni a base di idrogeno verde per supportare lo sviluppo globale a zero emissioni di carbonio. www.longi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2407557/image_821075_21702409.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2407558/image_821075_21702519.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg