LONGi ustanawia nowy, światowy rekord wydajności krzemowych ogniw fotowoltaicznych, wprowadzając na rynek ultrawydajne moduły drugiej generacji, oparte na ogniwach BC

- Innowacyjny producent paneli słonecznych ustanawia nowy rekord wydajności krzemowych ogniw fotowoltaicznych z heterozłączem wstecznym, na poziomie 27,30%, umacniając się tym samym na pozycji światowego lidera branży energii słonecznej.

- LONGi prezentuje również nowy moduł solarny Hi-MO 9, który charakteryzuje wiodąca w branży wydajność konwersji krzemowych modułów solarnych, sięgająca 24,43%.

MADRYT, 8 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu 7 maja firma LONGi Green Energy Technology Co. ogłosiła pobicie światowego rekordu wydajności krzemowych ogniw fotowoltaicznych zaledwie 4 miesiące po tym, jak ustanowiła poprzedni rekord świata w tej dziedzinie. Nowe krzemowe ogniwa fotowoltaiczne z heterozłączem wstecznym (HBC) zaprojektowane przez LONGi osiągnęły wydajność na poziomie 27,30% w warunkach laboratoryjnych, co zostało potwierdzone certyfikatem niemieckiego Instytutu Badań nad Energią Słoneczną Hamelin (ISFH). Nowy rekord został ogłoszony podczas uroczystego wydarzenia, na którym zaprezentowano również nowy produkt - Hi-MO 9. Gośćmi wydarzenia byli założyciel i prezes LONGi, Li Zhenguo, wiceprezes Dennis She, główny naukowiec dr Xu Xixiang oraz przedstawiciele klientów z całego świata.

Firma LONGi umocniła się na pozycji światowego lidera w branży energii słonecznej

Już po raz siedemnasty od kwietnia 2021 roku firma ustanowiła światowy rekord wydajności ogniw fotowoltaicznych.

Osiągnięcie to umacnia LONGi na pozycji lidera w dziedzinie rozwiązań fotowoltaicznych na bazie krzemu krystalicznego. Firma jest obecnie podwójnym rekordzistą świata - zarówno pod względem wydajności ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego, jak i wydajności tandemowych ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i perowskitu. W listopadzie 2023 roku LONGi ogłosiła ustanowienie dodatkowego rekordu świata pod względem wydajności krystalicznych, krzemowo-perowskitowych tandemowych ogniw fotowoltaicznych na poziomie 33,9%.

Prezentacja modułu Hi-MO 9

Podczas uroczystego wydarzenia, które odbyło się w godzinach wieczornych 7 maja w Madrycie, firma LONGi zaprezentowała swój nowy, flagowy moduł Hi-MO 9. Jest to moduł słoneczny o mocy do 660 W, oparty na technologii ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji - Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) oraz waflu krzemowym TaiRay, wprowadzonym na rynek przez LONGi w marcu 2024 roku. Moduł Hi-MO 9 może się poszczycić wydajnością konwersji na poziomie do 24,43% i konstrukcją, która sprawdzi się w wielu trudnych warunkach (na pojezierzach, w terenach górskich i pustynnych).

Dennis She, wiceprezes LONGi Green Energy Technology Co., powiedział: „Nasz nowy moduł Hi-MO 9 to wiodąca na świecie technologia wytwarzania energii, która przewyższa inne technologie dostępne na rynku w analogicznych scenariuszach wykorzystania terenu. Ponadto moduł zachowuje tę wydajność przez cały okres eksploatacji, ponieważ został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami niezawodności. Właściciele elektrowni słonecznych mogą być pewni, że zastosowanie modułu Hi-MO 9 pomoże im osiągnąć najbardziej efektywne wykorzystanie terenu i uzyskać możliwie najwyższą wartość ze światła słonecznego".

Panele będą wytwarzane w bazie produkcyjnej firmy w Jiaxing, która została zaliczona przez Światowe Forum Ekonomiczne do grupy Global Lighthouse Factory - zakładów produkcyjnych, które wnoszą wkład w proces wdrażania technologii czwartej rewolucji przemysłowej w obszarze produkcji.

LONGi

Założona w 2000 roku firma LONGi dąży do utrzymania pozycji światowego lidera w obszarze technologii solarnych, koncentrując się na zapewnianiu klientom wartości w różnych scenariuszach transformacji energetycznej.

Zgodnie ze swoją misją, którą jest „jak najlepsze wykorzystanie energii słonecznej do budowy zielonego świata", LONGi skupia się na innowacjach technologicznych, działając w pięciu sektorach biznesowych, obejmujących ogniwa i moduły na bazie wafli z krzemu monokrystalicznego, komercyjne i przemysłowe rozproszone rozwiązania solarne, rozwiązania w zakresie zielonej energii oraz urządzenia wodorowe. Firma udoskonaliła swoje możliwości w zakresie dostarczania zielonej energii, a jej oferta od niedawna obejmuje również produkty i rozwiązania na bazie zielonego wodoru, aby wspierać rozwój oparty na zerowej emisji dwutlenku węgla na całym świecie. www.longi.com

