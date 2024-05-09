LONGi установила новый мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов | LONGi установила новый мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов, выпустив сверхэффективный модуль типа BC второго поколения

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LONGi

May 09, 2024, 03:31 ET

Инновационный производитель фотоэлектрических панелей объявил о новом рекорде эффективности — 27,30% — для кремниевых гетеропереходных солнечных элементов с тыльным контактом (ВС), тем самым закрепив свои лидирующие позиции в мировой солнечной энергетике.

Компания LONGi также представила свой новейший солнечный модуль Hi-MO 9, обладающий рекордным для кремниевых солнечных элементов КПД преобразования, достигающий 24,43%.

МАДРИД, 9 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Green Energy Technology Co. объявила, что 7 мая она побила свой собственный предыдущий мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов, который продержался всего 4 месяца. Германским Институтом исследований солнечной энергии в Хамельне (ISFH) было подтверждено, что новые кремниевые гетеропереходные солнечные элементы с тыльным контактом (НВС), разработанные компанией LONGi, в лабораторных условиях достигли КПД 27,30%. О новом рекорде было объявлено на торжественном мероприятии, где компания также представила свой новый продукт — модуль Hi-MO 9. На мероприятии присутствовали основатель и президент компании LONGi Ли Чжэньго (Li Zhenguo), вице-президент Деннис Шэ (Dennis She), руководитель НИОКР д-р Сюй Сисян (Xu Xixiang) и представители клиентов со всего мира.

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LONGi’s founder and president, Li Zhenguo and Chief Scientist Dr. Xu Xixiang unveiling the new BC world record
LONGi’s founder and president, Li Zhenguo and Chief Scientist Dr. Xu Xixiang unveiling the new BC world record
Hi-MO 9 module
Hi-MO 9 module

Компания LONGi закрепила свои лидирующие позиции в мировой солнечной энергетике

С апреля 2021 года компания в 17-й раз устанавливает мировой рекорд эффективности солнечных элементов.

Это достижение прочно утвердило репутацию LONGi как лидера в области фотоэлектрических систем на основе кристаллического кремния — теперь компания является автором двух мировых рекордов эффективности как для солнечных элементов из кристаллического кремния, так и для тандемных солнечных элементов из кристаллического кремния и перовскита. В ноябре 2023 года LONGi объявила об установлении дополнительного мирового рекорда эффективности для тандемных солнечных элементов из кристаллического кремния и перовскита — 33,9%.

Дебют модуля Hi-MO 9

На торжественном мероприятии, состоявшемся в Мадриде (Испания) вечером 7 мая, компания LONGi представила свой новейший флагманский модуль Hi-MO 9. Hi-MO 9 — это солнечный модуль мощностью до 660 Вт, в основе которого лежит технология гибридных солнечных элементов с пассивированным тыльным контактом (Hybrid Passivated Back Contact, HPBC) 2-го поколения и пластина TaiRay — кремниевая пластина, выпущенная компанией LONGi в марте 2024 года. Модуль Hi-MO 9 с КПД преобразования до 24,43% создан для работы в разнообразных сложных условиях (включая озера, горы и пустыни).

Деннис Шэ, вице-президент LONGi Green Energy Technology Co., заявил: «Наш новый модуль Hi-MO 9 позволяет вырабатывать электроэнергию на уровне мировых лидеров и превосходит другие технологии на рынке при равных условиях землепользования. Более того, модуль сохраняет эти характеристики на протяжении всего срока службы, поскольку он разработан в соответствии с самыми высокими стандартами надежности. Владельцы электростанций могут быть уверены, что станция, построенная на основе модуля Hi-MO 9, поможет им наиболее эффективно использовать землю и получать максимальную отдачу от солнечного света».

Выпуск панелей планируется на производственной базе компании в городском округе Цзясин (Jiaxing), признанной на Всемирном экономическом форуме как Global Lighthouse Factory — производственный объект, который, как считается, ускоряет внедрение технологических достижений Четвертой промышленной революции в производство.  

О компании LONGi

Компания LONGi, основанная в 2000 году, стремится стать мировым лидером в области солнечной энергетики, ориентируясь на создание ценности в соответствии с потребностями клиентов для реализации полного цикла трансформации энергии.

Следуя своей миссии «максимально использовать солнечную энергию для построения экологичного мира», компания LONGi посвятила себя технологическим инновациям и создала пять бизнес-секторов, охватывающих модули и элементы на основе монокристаллических кремниевых пластин, коммерческие и промышленные решения для распределенных солнечных установокрешения для получения экологически чистой энергии и водородное оборудование. Компания совершенствует свои возможности по производству экологически чистой энергии, а в последнее время также внедряет продукты и решения на основе экологически чистого водорода для поддержки безуглеродного развития глобальной экономики. www.longi.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2407557/image_821075_21702409.jpg
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