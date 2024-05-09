LONGi установила новый мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов | LONGi установила новый мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов, выпустив сверхэффективный модуль типа BC второго поколения

- Инновационный производитель фотоэлектрических панелей объявил о новом рекорде эффективности — 27,30% — для кремниевых гетеропереходных солнечных элементов с тыльным контактом (ВС), тем самым закрепив свои лидирующие позиции в мировой солнечной энергетике.

- Компания LONGi также представила свой новейший солнечный модуль Hi-MO 9, обладающий рекордным для кремниевых солнечных элементов КПД преобразования, достигающий 24,43%.

МАДРИД, 9 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Green Energy Technology Co. объявила, что 7 мая она побила свой собственный предыдущий мировой рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов, который продержался всего 4 месяца. Германским Институтом исследований солнечной энергии в Хамельне (ISFH) было подтверждено, что новые кремниевые гетеропереходные солнечные элементы с тыльным контактом (НВС), разработанные компанией LONGi, в лабораторных условиях достигли КПД 27,30%. О новом рекорде было объявлено на торжественном мероприятии, где компания также представила свой новый продукт — модуль Hi-MO 9. На мероприятии присутствовали основатель и президент компании LONGi Ли Чжэньго (Li Zhenguo), вице-президент Деннис Шэ (Dennis She), руководитель НИОКР д-р Сюй Сисян (Xu Xixiang) и представители клиентов со всего мира.

LONGi’s founder and president, Li Zhenguo and Chief Scientist Dr. Xu Xixiang unveiling the new BC world record Hi-MO 9 module

Компания LONGi закрепила свои лидирующие позиции в мировой солнечной энергетике

С апреля 2021 года компания в 17-й раз устанавливает мировой рекорд эффективности солнечных элементов.

Это достижение прочно утвердило репутацию LONGi как лидера в области фотоэлектрических систем на основе кристаллического кремния — теперь компания является автором двух мировых рекордов эффективности как для солнечных элементов из кристаллического кремния, так и для тандемных солнечных элементов из кристаллического кремния и перовскита. В ноябре 2023 года LONGi объявила об установлении дополнительного мирового рекорда эффективности для тандемных солнечных элементов из кристаллического кремния и перовскита — 33,9%.

Дебют модуля Hi-MO 9

На торжественном мероприятии, состоявшемся в Мадриде (Испания) вечером 7 мая, компания LONGi представила свой новейший флагманский модуль Hi-MO 9. Hi-MO 9 — это солнечный модуль мощностью до 660 Вт, в основе которого лежит технология гибридных солнечных элементов с пассивированным тыльным контактом (Hybrid Passivated Back Contact, HPBC) 2-го поколения и пластина TaiRay — кремниевая пластина, выпущенная компанией LONGi в марте 2024 года. Модуль Hi-MO 9 с КПД преобразования до 24,43% создан для работы в разнообразных сложных условиях (включая озера, горы и пустыни).

Деннис Шэ, вице-президент LONGi Green Energy Technology Co., заявил: «Наш новый модуль Hi-MO 9 позволяет вырабатывать электроэнергию на уровне мировых лидеров и превосходит другие технологии на рынке при равных условиях землепользования. Более того, модуль сохраняет эти характеристики на протяжении всего срока службы, поскольку он разработан в соответствии с самыми высокими стандартами надежности. Владельцы электростанций могут быть уверены, что станция, построенная на основе модуля Hi-MO 9, поможет им наиболее эффективно использовать землю и получать максимальную отдачу от солнечного света».

Выпуск панелей планируется на производственной базе компании в городском округе Цзясин (Jiaxing), признанной на Всемирном экономическом форуме как Global Lighthouse Factory — производственный объект, который, как считается, ускоряет внедрение технологических достижений Четвертой промышленной революции в производство.

О компании LONGi

Компания LONGi, основанная в 2000 году, стремится стать мировым лидером в области солнечной энергетики, ориентируясь на создание ценности в соответствии с потребностями клиентов для реализации полного цикла трансформации энергии.

Следуя своей миссии «максимально использовать солнечную энергию для построения экологичного мира», компания LONGi посвятила себя технологическим инновациям и создала пять бизнес-секторов, охватывающих модули и элементы на основе монокристаллических кремниевых пластин, коммерческие и промышленные решения для распределенных солнечных установок, решения для получения экологически чистой энергии и водородное оборудование. Компания совершенствует свои возможности по производству экологически чистой энергии, а в последнее время также внедряет продукты и решения на основе экологически чистого водорода для поддержки безуглеродного развития глобальной экономики. www.longi.com

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